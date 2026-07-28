Пирсинг губ, макияж и тату: 10-летняя дочь Каминской ошеломила изменениями и вызвала дискуссию

Слава Каминская с детьми / © instagram.com/babaslavka

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Украинская певица, бывшая участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская показала, как сейчас выглядит ее 10-летняя дочь Лаура.

В своем фотоблоге артистка опубликовала пост, где девочка танцует, однако наибольшее внимание пользователей привлекли изменения в ее образе. Лаура предстала с украшениями, имитирующими пирсинг в носу и возле губ, ярким макияжем, длинными ногтями с эффектным маникюром и постепенно исчезающими временными татуировками на ногах.

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Дочь Славы Каминской Лаура / © instagram.com/babaslavka

Дочь Славы Каминской Лаура / © instagram.com/babaslavka

Новый стиль дочери Каминской вызвал бурные обсуждения. Часть подписчиков в комментариях восхитилась ее артистичностью и желанием самовыражаться, в то время как другие считают, что такой образ для юного возраста не очень уместен.

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Стоит отметить, что Лаура действительно давно любит эксперименты с внешностью, которые публично поддерживает ее мама. За последний год она неоднократно меняла прическу и цвет волос — от блонда до розовых, рыжих и каштановых. Также девочка увлекается K-pop-культурой и занимается хип-хопом, что и демонстрирует в Сети.

Слава Каминская и дочь Лаура / © instagram.com/babaslavka

Кстати, недавно Слава Каминская признавалась, что была шокирована и «обалдела» от чрезмерного внимания к дочери со стороны «взрослых мужчин из Индии, Ирана, Панамы и др.». По словам певицы, под фото и видео 10-летней Лауры в ее Instagram массово начали появляться «странные комментарии, сердечки, огоньки и комплименты». Спустя время аккаунт дочери звезды деактивировали.

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