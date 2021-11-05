Писанка – на 42 кило, а Бронюк – на 30: фото украинских звезд до и после похудения

Писанка – на 42 кило, а Бронюк – на 30: фото украинских звезд до и после похудения

Знаменитости приложили безумные усилия, чтобы выглядеть так.

Известные люди стремятся выглядеть идеально.

Это касается не только образов на красных дорожках, брендовых нарядов и аксессуаров, но и фигуры. Нередко, в погоне за формами мечты они готовы отказаться от привычного образа жизни и приложить невероятные усилия для того, чтобы иметь стройное тело.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах, которые невероятно похудели и их фото "до" и "после".

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая и блогер Маша Ефросинина из тех звезд, которые после кардинального похудения до сих пор борются за каждый грамм в своем теле и не дают себе расслабиться. Так, впервые знаменитость набрала вес в 18 лет, а во время работы на шоу "Подъем" она дошла до максимальной отметки — 86 кг. С тех пор звезда стала обращаться в детокс-клиники, а также в клиники по регулированию веса и питания. Кроме того, в жизни знаменитости есть регулярные тренировки. Как результат, сейчас вес Ефросининой – 64 кило.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В этом году вела активную борьбу с лишними килограммами певица Наталья Могилевская. В конце мая звезда рассекретила, что поправилась на 10 кило и приняла участие в челендже, организованном фитнес-тренером Анитой Луценко. Звезда, изначально весившая 76,5 кило, за месяц похудела на 4 килограмма. В августе исполнительница поделилась, что стала легче на 5 килограмм.

Настя Каменских

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

В 2013 году Каменских ошарашила пышными формами. Поговаривали, что певица забеременела. Звезда решила заняться спортом и перейти на правильное питание. Уже впоследствии Настя ошеломила отличными результатами и до сих пор поддерживает форму.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво недавно ошарашил фанатов, что у него была вторая степень ожирения. Эктору врачи посоветовали изменять свой образ жизни, заниматься активной деятельностью, а не постоянно стоять на кухне. Поэтому ведущий стал ходить в зал. Именно привычка завтракать и регулярный спорт изменили жизнь звезде.

Джамала

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала во время второй беременности набрала 20 килограммов. За 4 месяца ей удалось избавиться от 12 кило. Звезда обратилась за помощью к диетологу, поскольку, хотела надеть свой наряд и выглядеть так же, как и до беременности. Самым сложным во время похудения Джа было "держаться", впрочем, она справилась.

Руслана Писанка

Руслана Писанка / instagram.com/pisankaruslana

Ведущая нового шоу "Твій день" на 1+1 Руслана Писанка в 2015 году похудела на 42 кило. Знаменитость вместе с мужем Игорем худели вместе на одном шоу. По словам звезды, удерживать результат не менее сложно, чем худеть. Поэтому она правильно питается, делает отжимания, приседания и планку. Если нет возможности позаниматься, Руслана ходит более 15 тысяч шагов в день. Впрочем, Писанка недавно призналась, что больше на такие эксперименты никогда не согласится, поскольку у нее были проблемы со здоровьем после резкого похудения.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

В конце февраля этого года Оля призналась, что похудела на 12 кг. Артистка поделилась, что боролась с лишним весом в течение пяти лет после рождения сына. По ее словам, однажды утром она проснулась и поняла, что не может смотреть на себя в зеркало, а каждый шоу-бизнесовый стресс "был дополнительным вареником в ее тарелку". Артистке удалось изменить свою фигуру, чем она очень довольна.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк / instagram.com/viktorbronyuk_official

Солист украинской группы ТИК Виктор Бронюк ошеломил поклонников похудением на 30 килограммов. В начале карьеры вес артиста составил 120 килограммов. Вес негативно влиял на здоровье артиста, поэтому вместе с женой он пошел в спортзал, начал следить за своим питанием и отказался от алкоголя. Также звезда увлекся скандинавской ходьбой.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая за время участия в "Танцах со звездами" сбросила 20 килограммов. Еще год назад исполнительница рассказывала, что стала спокойнее реагировать на негативные комментарии хейтеров, но свою фигуру тогда она не воспринимала на все 100%. Комфортный вес для звезды – 80 килограммов. Сколько она весит сейчас, пока неизвестно. Впрочем, исполнительница отметила, что ей очень нравится новая форма и добавила, что 20 килограммов ей очень мешали.

Анна Тринчер

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица и актриса Анна Тринчер сообщила, что за год скинула 7 килограммов. Секретом похудения знаменитость считает правильные привычки и регулярность их исполнения. Актриса поделилась, что сейчас ей нравится свое отражение. Впрочем, красавица продолжает работать над своим телом. А недавно артистка призналась, что хочет увеличить грудь.

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