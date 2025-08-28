Писательница Оксана Забужко откровенно рассказала, почему у нее нет детей

Оксана Забужко / © скриншот с видео

Украинская писательница и литературовед Оксана Забужко поделилась мыслями о своей личной жизни и призналась, почему так и не стала мамой.

По словам автора в интервью для hromadske, она никогда не испытывала потребности рожать детей и сознательно приняла это решение. Она отметила, что даже за растениями не может соответственно ухаживать, а также, что она достаточно авторитарный человек и брать ответственность за ребенка — не для нее.

"Мне никогда не хотелось иметь детей. Я всегда говорю, что у меня даже суккуленты не выживают. Я достаточно авторитарный человек. И брать на себя стопроцентную ответственность за жизнь новорожденного ребенка… нет, я не настолько бессовестная", — заявила писательница.

Забужко уточнила, что для рождения детей наиболее естественным является молодой возраст, когда люди действуют инстинктивно и не слишком задумываются над последствиями, а она уже пропустила этот период и начала больше понимать себя и мир.

