"Пишу под страшные взрывы": Сумская довела до слез обращением к покойной маме и показала ее могилу

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

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Украинская актриса Ольга Сумская эмоционально почтила память мамы Анны Сумской, которой 14 октября могло бы исполниться еще один год.

Артистка поделилась семейными фотографиями, вернувшими ее к самым теплым воспоминаниям. В этот день Ольга особенно остро почувствовала отсутствие самого дорогого человека. В сообщении она упомянула о родном доме, театральной жизни и безусловной материнской поддержке. В то же время актриса не скрывала, что пишет эти слова под звуки взрывов. Обращение к маме стало для нее способом поделиться болью и благодарностью. Архивные кадры также раскрыли несколько трогательных деталей из детства знаменитости.

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«Мамочка, 14 октября… Сегодня твой день рождения. Пишу под ужасные взрывы. Ты все видишь и слышишь. А в сердце — мое прекрасное, счастливое детство, наша Хортица, театр им. Магара, твои невероятные роли, обаяние, улыбка, твоя любовь и поддержка. Слава Богу за тебя, моя родная», — написала Ольга Сумская.

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Ольга Сумская с родителями / © instagram.com/olgasumska

Среди воспоминаний, которыми поделилась актриса, есть и совсем особенное — о мамином платье. Когда Анна Ивановна приобрела для гастролей новую крепдешинову обновку, которая настолько пришлась по душе маленькой Ольге, что запомнила эту историю на всю жизнь. Мама объясняла покупку просто и в то же время очень красноречиво: «Для настроения». Эта деталь стала еще одним упоминанием о том, как много тепла осталось в детских воспоминаниях артистки.

Ольга Сумская с мамой / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / © instagram.com/olgasumska

На архивных фотографиях Сумская также показалась маленькой девочкой в больших очках. Актриса опубликовала и семейный кадр, на котором позирует вместе с родителями, сестрой Наталией и другими близкими. Снимок был сделан во время празднования 70-летия Анны Ивановны.

Ольга Сумская с семьей / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / © instagram.com/olgasumska

Кроме семейных архивов Ольга Сумская показала и могилу мамы. Актриса отметила, что 14 октября исполняется 93 года со дня рождения Анны Ивановны. В этот день она снова мысленно обратилась к самому дорогому человеку, с которым связывают его самые теплые детские воспоминания.

Могила Анны Сумской / © instagram.com/olgasumska

Мама Ольги Сумской скончалась в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор актриса время от времени возвращается в семейный архив, чтобы почтить память родителей и поделиться с аудиторией личными моментами.

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Напомним, что недавно Ольга Сумская поддержала Федишин после потери дочери и шокировала, как сама едва не потеряла ребенка.

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