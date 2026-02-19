Питер Грин умер в собственной квартире: установлена загадочная причина смерти звезды "Маски"

Питер Грин

Стали известны официальные обстоятельства смерти американского актера Питера Грина, которого зрители помнят по ролям в культовых фильмах 1990-х.

Через два месяца после того, как 60-летнюю звезду «Маски» и «Криминального чтива» нашли без признаков жизни в его квартире в Нью-Йорке, судебно-медицинская экспертиза обнародовала выводы. Смерть признали несчастным случаем, пишет People.

По информации офиса главного медицинского эксперта Нью-Йорка, причиной трагедии стало огнестрельное ранение в области левой подмышки. Пуля повредила плечевую артерию, что повлекло значительную кровопотерю. В отчете отмечается, что выстрел был случайным.

К слову, тело Грина обнаружили 12 декабря 2025 года. Правоохранителей вызвали соседи, которых обеспокоила громкая музыка, непрерывно звучавшая из его квартиры более суток. По прибытии полиции актера нашли мертвым в квартире.

Как известно, Питер Грин получил широкую известность благодаря ярким ролям антагонистов. Он сыграл Зеда в фильме «Криминальное чтиво», Дориана Тайрелла в фильме «Маска», а также ряде других картин. Его экранные образы запомнились зрителям харизмой и особой энергетикой, что сделало Грина узнаваемым актером своего времени.

