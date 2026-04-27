Питт и Бланшет, Паттинсон и Уизерспун: актеры, которые отказывались целоваться на съемочной площадке

Кейт Бланшетт, Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун и Брэд Питт / © Associated Press

Зрители привыкли видеть на экранах идеальную картинку, а актеры отдаются на полную, чтобы снять ту или иную сцену как можно реалистичнее.

Однако далеко не всегда это дается с легкостью. Иногда на съемочной площадке бушуют серьезные "страсти". Как вот например в сценах, где приходится актерам целоваться. Оказывается, это не так легко, как может показаться зрителям. Иногда актеры наотрез отказываются от таких сцен. Причины разные: от личной неприязни, до видения своего персонажа.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о голливудских актерах, которые отказывались целоваться друг с другом. Предлагаем узнать, чем была вызвана такая реакция и как режиссеры находили выход из ситуации.

Роберт Паттинсон и Риз Уизерспун

Актеры встретились на съемочной площадке фильма "Воды слонам!", где они сыграли влюбленную пару. Конечно же, без сцен с поцелуям было не обойтись. Впрочем, на момент съемок Паттинсон серьезно болел. Актер страдал от насморка, который во время поцелуя только мешал. Из носа артиста текло, он сопел и храпел. Наконец, поцелуй с отвращением вспоминает как и Уизерспун, так и Паттинсон.

Руперт Гринт и Эмма Уотсон

Актерам пришлось воплотить на экранах влюбленную пару в последней части "Гарри Поттера". В частности, в фильме также была сцена с их поцелуем. Однако актеры признавались, что им было не комфортно это делать. Дело в том, что они снимались вместе с детства и относились друг к другу как брат и сестра.

Брэд Питт и Кейт Бланшетт

Актеры вместе снимались в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона", где они воплощали на экранах влюбленную пару. Впрочем, Брэд Питт отказывался от поцелуев с Бланшетт. Как оказалось, причиной этого стала Аджелина Джоли, с которой звезда Голливуда тогда находился в браке. Дело в том, что Питт знал вспыльчивый характер жены, поэтому, чтобы избежать ссор, отказался от поцелуев. Правда, интимные сцены в фильме таки были, ведь режиссеру удалось убедить актера, что именно так история их с Бланшетт персонажей будет выглядить более по-настоящему.

Дженнифер Лоуренс и Лиам Хемсворт

Пара вместе играла пару в серии фильмов "Голодные игры". Если же на экранах они играли влюбленную пару, то в реальной жизни недолюбливали друг друга. Когда же по сюжету нужно было целоваться, Лоуренс перед сценой ела чеснок, тунец и не чистила зубы. Хемсворт говорил, что это вызывало неприятные ощущения, и был убежден, что его коллега прибегала к этому целенаправленно. Правда, сама же Лоуренс все отрицает и называет это просто совпадением, мол, сцены приходилось воспроизводить после того, как она возвращалась с обеда.

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер

Актеры познакомились во время съемок сериала "Дневники вампира", где между ними вспыхнул бурный роман. Нина Добрев и Йен Сомерголдер были парой как и на экранах, так и в реальной жизни. Однако отношения артистов подошли к концу в 2013 году. А вот сериал продолжался дальше, где им все равно приходилось играть любовников. Но это было тяжело, и для создателей в том числе, потому что после разрыва Добрев и Сомерголдер отказывались играть интимные сцены, а о поцелуях вообще и речи быть не могло.

Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер

Актеры играли вместе в кинофраншизе "Сумерки". Хотя у героини Кристен Стюарт были отношения не с персонажем Тейлора Лотнера, однако им приходилось играть сцену с поцелуем. Но актриса наотрез отказалась это делать. Кристен Стюарт это объясняла не какой-то неприязнью к коллеге, а просто потому, что, мол, ее героине не присуще такое поведение. Но поцелуй все же состоялся, поскольку по сюжету эта сцена была необходима.

Дензел Вашингтон и Джулия Робетс

Актеры вместе играли в фильме "Дело о пеликанах", премьера которого состоялась в 1993 году. По сюжету между ними должен был быть поцелуй, которого так и не произошло. Дензел Вашингтон отказался это делать. Актер объяснил это тем, что беспокоится о своих поклонницах, которые в основном являются темнокожими. Мол, поцелуй с белокожей актрисой может их расстроить. Кроме того, таким образом Вашингтон еще и пытался бороться с голливудскими стереотипами, где темнокожие артистки играли по определенным шаблонам.

Линдси Лохан и Чарли Шин

Актеры вместе сыграли в фильме "Очень страшное кино 5", вышедшем на экраны в 2013 году. Во время съемок Линдси Лохан категорически отказывалась целоваться с Чарли Шином. Причина - репутация артиста. Дело в том, что у актера в то время было скандальное амплуа, он вел довольно рассудительный образ жизни, имел немало романов и страдал от вредных привычек. Наконец, Линдси Лохан сначала требовала, чтобы Чарли Шин перед поцелуем прошел тест на инфекции, передающиеся половым путем, а впоследствии вообще отказалась от этой сцены. Наконец, создатели обращались за помощью к дублеров.

