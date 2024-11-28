Пивоваров и Барских покорили дуэтом на стихотворение известного поэта и довели до мурашек чувственным клипом

Украинские певцы Макс Барских и Артем Пивоваров неожиданно спели в дуэте.

Артисты в рамках авторского проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты Pt.2" положили на ноты стихотворение поэта Владимира Сосюры. Речь идет о поэзии "Так ніхто не кохав". Песню Артем Пивоваров написал еще до создания авторского проекта. Однако артист не торопился ее реализовывать. Композиция ждала своего времени и певца, которым оказался Макс Барских. Пивоваров очень сильно благодарен коллеге за совместную работу.

Артем Пивоваров

"Песню "Так ніхто не кохав" я написал еще до запуска проекта "Твои стихи, мои ноты". У нее было множество интерпретаций и она ждала своего времени и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так ніхто не кохав" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу", - поделился артист.

Макс Барских в свою очередь делится, что ему импонирует проект Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", и он благодарен, что сумел к нему приобщиться. Кроме того, певец радуется, что они положили на ноты именно стихотворение Владимира Сосюры, которое лично ему отзывается.

Макс Барских

"Мне очень импонирует проект Артема "Твои стихи, мои ноты", поэтому я с радостью принял приглашение создать вместе что-то весомое и пронзительное, что и есть творчество. Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, обнимает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так ніхто не кохав" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам", — отметил артист.

Певцы также представили зрелищный клип на песню, от которого у пользователей муравки бегают по коже. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Он отмечает, что клип – это посвящение современным украинским женщинам, которые, несмотря на войну, не падают духом и демонстрируют свое мужество.

Алан Бадоев создал клип для Макса Барских и Артема Пивоварова

"Мы с Артемом и Максом решили создать аудиовизуальное посвящение современным украинским женщинам. Слова Сосюры в этом музыкальном произведении воспевают любовь к женщинам. Сегодня украинка — это мать, которая ждет сына или дочь с фронта; жена, борющаяся за права своего мужа-военного; волонтер, которая, рискуя своей жизнью, собирает и везет все необходимое туда, где эта самая жизнь часто обрывается; это воин, иногда борющийся за свободу бок о бок с любимым человеком, потому что уже не может без него", - прокомментировал Бадоев.

Напомним, недавно певица Мишель Андраде представила новую песню "Маргарита". Артистка изданию ТСН.ua также раскрывала интересные факты о клипе на композицию.

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