Пивоваров и Барских покорили дуэтом на стихотворение известного поэта и довели до мурашек чувственным клипом

Артисты положили на ноты поэзию Владимира Сосюры.
Украинские певцы Макс Барских и Артем Пивоваров неожиданно спели в дуэте.
Артисты в рамках авторского проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты Pt.2" положили на ноты стихотворение поэта Владимира Сосюры. Речь идет о поэзии "Так ніхто не кохав". Песню Артем Пивоваров написал еще до создания авторского проекта. Однако артист не торопился ее реализовывать. Композиция ждала своего времени и певца, которым оказался Макс Барских. Пивоваров очень сильно благодарен коллеге за совместную работу.
"Песню "Так ніхто не кохав" я написал еще до запуска проекта "Твои стихи, мои ноты". У нее было множество интерпретаций и она ждала своего времени и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так ніхто не кохав" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу", - поделился артист.
Макс Барских в свою очередь делится, что ему импонирует проект Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", и он благодарен, что сумел к нему приобщиться. Кроме того, певец радуется, что они положили на ноты именно стихотворение Владимира Сосюры, которое лично ему отзывается.
"Мне очень импонирует проект Артема "Твои стихи, мои ноты", поэтому я с радостью принял приглашение создать вместе что-то весомое и пронзительное, что и есть творчество. Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, обнимает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так ніхто не кохав" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам", — отметил артист.
Певцы также представили зрелищный клип на песню, от которого у пользователей муравки бегают по коже. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев. Он отмечает, что клип – это посвящение современным украинским женщинам, которые, несмотря на войну, не падают духом и демонстрируют свое мужество.
"Мы с Артемом и Максом решили создать аудиовизуальное посвящение современным украинским женщинам. Слова Сосюры в этом музыкальном произведении воспевают любовь к женщинам. Сегодня украинка — это мать, которая ждет сына или дочь с фронта; жена, борющаяся за права своего мужа-военного; волонтер, которая, рискуя своей жизнью, собирает и везет все необходимое туда, где эта самая жизнь часто обрывается; это воин, иногда борющийся за свободу бок о бок с любимым человеком, потому что уже не может без него", - прокомментировал Бадоев.
Напомним, недавно певица Мишель Андраде представила новую песню "Маргарита". Артистка изданию ТСН.ua также раскрывала интересные факты о клипе на композицию.
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