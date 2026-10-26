Пивоваров и Могилевская устроили битву за участника "Голоса країни": финал оказался неожиданным

Наталья Могилевская, Сергей Тягнирядно, Артем Пивоваров

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Сцену «Голоса країни-14» покорил звукорежиссер известных звезд из Киева Сергей Тягнирядно.

45-летний музыкант имеет студию звукозаписи, куда обращаются известные украинские артисты, среди которых Олег Скрипка, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян и другие. После начала полномасштабного вторжения Сергей вместе со знакомыми основал рок-группу, а впоследствии решил больше внимания уделять собственному пению.

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Для слепых прослушиваний участник выбрал сложную композицию Nessun dorma и сопровождал свое выступление игрой на клавишных. Уже с первых нот тренеры заслушались его исполнением, а вокальное мастерство музыканта заставило развернуться все четыре кресла.

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После завершения выступления зал аплодировал Сергею стоя, а наставники наперебой выражали восхищение его голосом. Так, Артем Пивоваров признался, что был поражен магнетизмом участника и напряжением, которое тот удерживал во время выступления.

Каждый из тренеров пытался убедить Сергея присоединиться именно к его команде. Однако Пивоваров решил предложить музыканту не только участие в шоу: он поинтересовался, имеет ли тот собственные композиции, и, услышав утвердительный ответ, пригласил его вместе создавать музыку даже вне проекта.

Сергей Тягнирядно

Не осталась в стороне и Наталья Могилевская. Тренер призвала Сергея приобщиться к ее новому творческому проекту — оркестру в рамках музыкальной мастерской. Казалось, у участника было немало причин выбрать одного из этих двух наставников, которые предложили ему перспективы для дальнейшего развития.

Но в итоге Сергей Тягнирядно удивил тренеров и остановил свой выбор на Тине Кароль. Певица призналась, что его решение стало для нее очень приятной неожиданностью. Так звукорежиссер, привыкший работать над звучанием других артистов, получил шанс развивать свою исполнительскую карьеру под руководством опытной звезды.

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Голос країни-14

Смотрите, как дальше будут разворачиваться судьбы участников на «Голос країні-14», каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1 +1 Україна.

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