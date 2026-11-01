Пивоваров игриво пофлиртовал с участницей "Голосу-14": Могилевская заявила о запрещенных приемах

Артем Пивоваров и Наталья Могилевская

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Звездный тренер «Голосу країни-14» Артем Пивоваров игриво пофлиртовал с участницей проекта.

Таким образом наставник пытался убедить вокалистку выбрать его команду. Артему Пивоварову понравился голос Алены Храмцовой, которая исполняла песню Laud — «2 дня». Однако красную кнопку также нажал другой наставник, а именно MONATIK. Каждый из тренеров начал уговаривать Алену выбрать именно его. Артем Пивоваров вообще прибег к флирту.

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«Вы почему так постоянно опускаете глаза? Алена, мне не интересно работать с людьми, которых я разгадал за одну песню. Я вас не разгадал! Миллионы людей во всем мире ездят в Лувр для того, чтобы разгадать одну единственную улыбку. 500 лет пытаются! Я хочу разгадать вашу Мону Лизу. Идите ко мне!» — игриво произнес тренер.

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Артем Пивоваров / © dawn.com

После этого MONATIK насторожился и уточнил, точно ли речь идет о музыке: «Вы о музыке сейчас?».

Как бы Артем Пивоваров не заманивал Алену в свою команду, она выбрала Дмитрия Монатика. Когда вокалистка пошла за кулисы, Наталья Могилевская отметила, что ее коллега использует запрещенные приемы, мол, перед таким флиртом сложно устоять.

«А я скажу, что Артемчик использует запретные приемчики. Я честно скажу, я не знаю женщины, которая бы устояла», — заявила Наталья Могилевская.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, на сцене «Голосу країни» один из участников спел песню Кузьмы Скрябина — «Старі фотографії». Наталья Могилевская не сдержалась и расплакалась. Тренер вспомнила покойного музыканта.

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