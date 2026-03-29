Пивоваров растрогал исполнением песни Степана Гиги: зал не сдерживал слез

Артём Пивоваров

Певец Артем Пивоваров до глубины души растрогал зрителей и сам едва не расплакался, исполняя «Яворину» на памятном концерте Степана Гиги — событие, собравшее легенд украинской культуры на одной большой сцене Киева.

Вечером 28 марта в столичном Дворце спорта состоялся масштабный концерт памяти народного артиста Украины Степана Гиги, который отошел в вечность в декабре 2025 года.

Зал был переполнен желающими почтить творца и услышать его самые известные хиты в исполнении современных украинских знаменитостей. Всего на сцену вышли около пятидесяти артистов.

Концерт вошел в сердца присутствующих не только музыкой, но и эмоциональной подлинностью. Во время исполнения «Яворина», одной из самых известных песен покойного певца, Пивоваров неоднократно останавливался, пытаясь сдержать слезы — и это было заметно невооруженным глазом.

Дата публикации 13:03, 29.03.26

Хор и гости вечера создали атмосферу единства поколений, ведь песни Степана Гиги давно стали частью культурного кода Украины.

Кроме Пивоварова, на сцене выступилиalyona alyona, Zlata Ognevich, Виктор Бронюк (ТИК), FIЇNKA, Roman Scorpion, коллектив «Лисапетный батальон» и многие другие артисты, которые исполняли хиты «Этот сон», «Золото Карпат» и еще много любимых композиций.

Напомним, недавно Степан Гига, чье творчество затронуло сердца миллионов, умер после длительного пребывания в больнице. Семья отреагировала с болью и раскрыла, как прошли последние дни артиста и истинную причину его смерти.