Артем Пивоваров и Наталья Могилевская

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На сцену пятого выпуска «Голосу країни-14 » вышла следующая участница — преподавательница вокала Оксана Петрова.

Вокалистка родом из Харькова, ей 47 лет. Она тесно связана с музыкой, но хочет не только учить других, но и сама сиять на сцене. На проекте Оксана исполнила песню «Червоний мак», но, к сожалению, ни Наталья Могилевская, ни Артем Пивоваров, у которых еще есть свободные места, не развернули свои кресла.

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Более того, из-за Оксаны между тренерами возникла ярая дискуссия. Дело в том, что песня «Червоний мак» создана искусственным интеллектом. Артем Пивоваров категорически против того, чтобы подобные композиции толеровали.

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Артем Пивоваров / © dawn.com

«Ох, Оксана… Не знаю, хотите ли вы слышать от меня это, или нет… Что касается выбора песни… Неужели среди всех самых красивых украинских песен, песен мира не зашлось песни, которая подходит вашему образу, которую создал человек, а не искусственный интеллект?» — возмутился наставник.

Между тем, Наталья Могилевская подчеркнула, что это говорит о современности Оксаны Петровой, которая не побоялась прийти на «Голос країни» и исполнить такую песню: «Вы набрались смелости показать свой талант, свою современность. Человек поет песню искусственного интеллекта. Она современная!».

Артем Пивоваров добавил следующее: «В чем крутизна, Алексеевна?». На что Могилевская ответила: «Слушай, ну сейчас это в тренде».

Наталья Могилевская / © dawn.com

В конце концов Артем Пивоваров не сдержался и начал ссориться. Тренер подчеркнул, что толерировать контент искусственного интеллекта — это не о современности. Также артист добавил, пока в других странах запрещают песни, созданные ИИ, в Украине такая музыка набирает бешеную популярность.

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«Я не считаю, что это нужно толерировать. Это не о современности! Вы знаете, что в Австрии запретили вообще выкладывать на стриминговых платформах ИИ-музыку?» — возмутился тренер.

Наконец, в дискуссию вмешалась Тина Кароль. Тренер дала понять, что соглашается с мнением Артема Пивоварова. Также Кароль добавила, что ИИ-музыка не создана для людей. Тренер убеждена, если бы Оксана выбрала другую песню, которую написал реальный автор, то гораздо бы лучше продемонстрировала свои умения.

Тина Кароль / © dawn.com

«Пойте то, что пишет человек. Тем более что в Украине так много авторов! Не получилось спеть вам эту песню, я уже как певица сейчас скажу, потому что она не создана для того, чтобы человек ее спел», — добавила Тина Кароль.

В заключение Наталья Могилевская поддержала участницу. Тренер обратила внимание, что Оксана выбирала песню сердцем, и вообще, она добавила человечности композиции, которую создал ИИ.

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«Вы попали действительно в болезненную тему, сами того не зная. Но, наверное, вы выбирали эту песню сердцем», — поддержала участницу артистка.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, на «Голосі країни-14» отец пятерых детей заставил MONATIK плакать. История участника растрогала тренера.

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