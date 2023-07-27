Пивоваров с красным чемоданом и Дорофеева в чулках на киевском вокзале снялись в промо-ролике "Голосу країни"

По идее создателей видео тренеры встретились на вокзале и на новом красном поезде отправились на съемочную площадку в Варшаве.

Уже совсем скоро на канале "1+1 Украина" состоится премьера европейского сезона музыкального проекта "Голос країни-13".

Новый сезон, который выйдет уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант во всем мире. Новый сезон "Голосу країни" снимается в Варшаве при всесторонней поддержке польских партнеров и на их мощностях.

Уже два дня в Киеве продолжаются съемки промо-ролика проекта, в котором приняли участие тренеры 13-го сезона. Во вторник, 25 июля, в самом центре столицы киевляне могли увидеть тренера-победителя 11 сезона "Голосу країни" DOROFEEVA, которая в стильном образе и с брендированным чемоданчиком отправлялась на железнодорожный вокзал. По идее создателей видео, тренеры встречаются на вокзале и садятся в новый красный поезд Укрзализныци, брендированный "Голосом країни", чтобы отправиться на съемочную площадку в Варшаве.

Дорофеева и Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Проект брендинга поезда реализовал телеканал "1+1 Украина", "Голос країни" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и Port of Culture. Интересно, что он уже на днях отправится в первый рейс Киев-Хелм, а начинать свое путешествие пассажиры будут под саундтрек европейского сезона проекта, раздающегося на перроне вокзала.

Брендированный "Голосом країни" поезд Укрзализныци / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Брендированный "Голосом країни" поезд Укрзализныци / Фото: пресс-служба канала "1+1"

“В этом году мы расширяем границы проекта и создаем новые интересные коллаборации. Поезд к "Голосу країни" – один из них. Во время наших марафонов Save Ukraine я познакомился с Катей Тейлор, и тогда мы захотели создать что-то особенное в рамках "Голосу країни". Я считаю, что украинское искусство и современные художники должны быть причастны к созданию контента. Это поезд символизирует единение между Украиной и Польшей, это наша благодарность стране, которая протянула руку помощи и всегда и всесторонне поддерживает на пути борьбы с российской агрессией", – сказал продюсер проекта Владимир Завадюк.

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Чемодан Артема Пивоварова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вагон украшают рисунки перелетных птиц, символизирующих украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабного нападения россии на Украину. А музыкальные инструменты и звуковые волны в желто-голубом цвете символически сочетают Украину с семьей европейских государств. Иллюстрацию к вагону создал известный художник Александр Грехов при содействии Кати Тейлор – куратора институции культурного развития Port of Culture.

Вагон украшает главный слоган сезона: "Голос України звучить в Європі" на украинском и польском языках, ведь Польша – страна, в партнерстве с которой создается сезон, и главный друг Украины готов подставить плечо в нужный момент. С первого дня полномасштабного вторжения Польша оказывает всестороннюю поддержку украинскому народу. Этот сезон "Голосу країни" объединит украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Польше. К тому же в этом году у "Голосу країни" впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко.

Читайте также: