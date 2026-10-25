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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Пивоваров стал провидцем и удивил четким предсказанием на "Голос країні-14": "Записывайтесь на курсы"

Пока три тренера боролись за талантливую конкурсантку, певец проверил собственную интуицию.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Украинский певец и тренер 14-го сезона «Голоса країни» Артем Пивоваров удивил точным прогнозом во время слепых прослушиваний.

Так, первой на сцену вышла 29-летняя Зоряна Гайчук из Хмельницкой области. Девушка исполнила песню британской певицы Kate Bush Running Up That Hill и продемонстрировала вокал, который не оставил равнодушными сразу трех звездных тренеров.

К конкурсантке в первые минуты ее блестящего выступления развернулась Тина Кароль, а затем присоединились Наталья Могилевская и MONATIK. Единственным, кто не нажал кнопку, стал Артем Пивоваров.

История Зоряны оказалась не менее интересной ее выступления. Она росла в семье стоматологов и выбрала эту профессию, посвятив себя лечению людей. В то же время мечта о сцене сопровождала ее еще с юных лет. Так что получить сразу три разворота кресел тренеров стало для 29-летней девушки особенно волнующим моментом.

Пока Тина Кароль восхищалась вокалом «бриллианта», а Наталья Могилевская признавалась, что выступление «растрогало ее до слез», Пивоваров решил сделать собственное предсказание. Певец написал имя тренера на бумажке и продемонстрировал его зрителям в зале. Он был уверен, что знает, кому Зоряна доверит свой дальнейший путь в проекте.

Голос країни-14

Голос країни-14

Интуиция артиста не подвела! Из трех тренеров, развернувших кресла, Зоряна выбрала именно Тину Кароль. Пивоваров торжествовал, ведь его прогноз сбылся. Звезда не скрывал радости и в шутку добавил: «Записывайтесь на курсы!». А сама участница объяснила свой выбор особой эмоциональной связью с певицей, которую испытала еще 17 лет назад.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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