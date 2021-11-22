Пивоваров стоял на гвоздях, Зарицкая танцевала с Мешковым: как прошел "Вечер премьер с Екатериной Осадчей"

Пивоваров стоял на гвоздях, Зарицкая танцевала с Мешковым: как прошел "Вечер премьер с Екатериной Осадчей"

Звезды удивляли своими выступлениями.

20 ноября во Дворце "Украина" состоялся "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

На мероприятии было немало знаменитостей. Они удивляли зрителей своими песнями, танцами и даже необычными умениями. В частности, первыми выступили Оля Полякова и Дзидзьо, которого на сцене поздравили с днем рождения.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Также в дуэте спели KAZKA и Alekseev. Кстати, Александра Зарицкая танцевала на сцене вместе с Юрием Мещковым. Парочка и после проекта "Танцы со звездами" поддерживает связь.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Настя Каменских исполнила дуэтную песню вместе с начинающим певцом Васей Демчуком. Интересно, что это первая общая композиция артистки в ее сольной карьере. Необычно видеть Настю в дуэте без Потапа. Впрочем, рэпер также выступил на событии вместе с коллективом MOZGI.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Бывшие конкуренты на шоу "Танцы со звездами" Lida Lee и KADNAY продемонстрировали зажигательный совместный номер. А потом артисты устроили танцевальный батл.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Артём Пивоваров не только пел, но и на гвоздях стоял. Надя Дорофеева появилась на сцене в образе ангела. Wellboy спел свой хит "Новорічні вишні".

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Удивили выступлениями дуэты Александра Пономарева и Дзидзьо, Jerry Heil и Kalush, MELOVIN и SOWA, а также группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", TVORCHI, Michelle Andrade, Ирина Федышин и Сергей Бабкин

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

Завершился вечер выступлением легендарной украинской группы "ВВ".

Вечер премьер с Екатериной Осадчей

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