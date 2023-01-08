Пивоваров в шутку ответил на упреки, что он выступает "под чем-то": "Сдам кровь в прямом эфире"

Певец Артем Пивоваров отреагировал на упреки в Сети, что на своих концертах он выступает "под чем-то".

Обычно шоу артиста проходят очень громко, ведь во время выступлений Артем выкладывается по полной и часто демонстрирует фанам не только мощный вокал, но и целые перформансы с танцами и трюками.

В Сети многие подписчики почему-то решили, что такие шоу можно давать только под действием каких-либо стимулирующих веществ. Под видео с концертов некоторые пользователи оставляют следующие комментарии: "Что он принимает? Петь и прыгать невозможно!", "Это перебор", "Что это так вставляет? Ужас!".

Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Впрочем, такая реакция только порадовала Пивоварова и предложил СМИ сдать кровь в прямом эфире на запрещенные вещества, чтобы убедить фанов.

"Рубрика "Вам виднее". Здесь просто бинго. Предлагаю всем СМИ и телеканалам, чтобы я сдал кровь в прямом эфире... Вот шоу будет", — пошутил Артем.

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