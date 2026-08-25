Пивоваров жестко отреагировал на упреки о концертах под веществами и предложил необычное пари

Артем Пивоваров

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Украинский певец Артем Пивоваров жестко отреагировал на упреки, что он якобы дает концерты под веществами.

Выступления исполнителя всегда полны невероятной энергией и драйвом. Однако это провоцирует сплетни, что он якобы дает концерты под веществами. Так что исполнитель в Instagram-stories расставил все точки над «i». Артист заверил, что эти сплетни безосновательны. Артем Пивоваров с легкостью это может доказать, сдав необходимые анализы.

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«Привет всем, кто пишет, что я выступаю под веществами. Я готов сдать анализы. Я результаты знаю, мне нечего доказывать себе», — отрезал артист.

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Пост Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Однако просто так сдавать анализы Артем Пивоваров не будет. Исполнитель готов заключить пари, чтобы помочь военным. В частности, певец обнародует результаты анализов только за донат на бригаду, которой он помогает.

«Кто готов закрыть сбор на наши бригады и подразделения? Можем заключить пари!» — предложил артист.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о профессиях украинских знаменитостей. К слову, Артем Пивоваров окончил медицинский колледж. Предлагаем также узнать, какое образование у артистов Дмитрия Монатика, Ирины Федишин, Тараса Тополи и других.

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