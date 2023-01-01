Плакали во время речи президента и благодарили ВСУ за сбитые дроны: как звезды встретили Новый год

Новый 2023 год для украинцев был особенным, ведь вся страна объединилась и загадывала самое главное желание – победу для Украины.

Массированная атака страны-агрессора в ночь на 1 января не испортила новогоднего праздника. Украинские знаменитости показали, как встретили Новый 2023 год.

Предлагаем пересмотреть, как звезды заплакали во время мощной речи президента Зеленского и как благодарили ВСУ и силы ПВО за сбитые вражеские дроны, которые в новогоднюю ночь атаковали Украину.

Светлана Тарабарова

Исполнительница не смогла сдержать слез, когда смотрела новогоднюю речь президента. Также артистка плакала, ведь встретила Новый год со своими родителями, которые до ноября находились в оккупированном Херсоне.

Певица отметила, что украинцы устоят и обязательно победят в этой войне.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

"С Новым годом, друзья. От всего сердца благодарю всех, кто рядом с нашей семьей. Держимся вместе ради будущего! Низкий поклон всем защитникам!", — написала Светлана.

Анна Саливанчук

На утро 1 января знаменитость поблагодарила всех, кто приближает победу Украины. Также актриса посоветовала поклонникам жить сегодняшним днем, ведь неизвестно, что будет завтра.

"Доброе утро в 2023! Все, что хочу сказать — это спасибо! Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо президенту, спасибо Залужному, спасибо медикам, МЧС, энергетикам, полиции, Национальной гвардии, спасибо всем, кто сейчас защищает наше государство и делает все для того, чтобы наши утренники были хорошими. Низкий вам поклон", — написала актриса.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Алексей Дурнев

Ведущий и блогер в новогоднюю ночь не смог сдержать слез во время речи президента Зеленского. После этого Дурнев под бокал игристого смотрел видео о том, какая судьба ждет россиян.

"Как прекратить плакать после этой речи. С Новым годом, несгибаемая нация! Я вас люблю", — написал блогер.

Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Наталья Могилевская

Исполнительница на утро 1 января после бессонной ночи решила посвятить себе день и отдохнуть.

"Утро 1 января. Решила, что займусь сегодня собой. Начну день со здоровья, нанесу масочки, посвящу его себе, не дали нам поспать ночью, так хоть днем отдохнем. Спокойного дня нам. С Новым годом победителей!" – написала исполнительница.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ольга Сумская

Актриса отметила, что россиянам не удалось испортить украинцам праздник. Под звуки взрывов и сирен вся страна поднимала бокалы игристого и загадывала самое главное желание - победы.

"Родные наши украинцы, с Новым годом! Под звуки взрывов, тревог по всей Украине этой ночью мы все равно поднимали бокалы за наших защитников, за нашу несокрушимость и веру! Вместе к победе", — написала актриса.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко

Этот Новый год актриса встретила в кругу близких. Правда, рядом с ней не было мужа Андрея Фединчика, ведь он защищает страну от оккупантов.

Год у Наталки начался с того, что возле ее дома раздались мощные взрывы, а ее сынишка испугался.

"У нас вот так Новый год начался. Сыночек испугался. Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного... дрожали стены... Спасибо ПВО. А тем забугорным еб**нам не долго осталось", — написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Оля Полякова

Знаменитость встретила Новый год в Киеве со своей семьей. В Украину также вернулись дочери исполнительницы, так что новогоднее поздравление они записывали все вместе.

"Дорогие дорогие украинцы! Пусть этот год идет куда шел. Было много горя и слез, но было много доброты тепла и человечности! Пусть в новом нам будет лучше! Мира и победы Украине! Здоровья и тепла вашим семьям! Спасибо защитникам! Слава Украине!", — сказала Оля вместе с дочками.

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