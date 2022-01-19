Пластический хирург Тринчер обозвал грудь Стужук "отвратительной": реакция блогерши

София не стала молчать.

Пластический хирург артистки Анны Тринчер обозвал грудь известной блогерши Софии Стужук "отвратительной".

А предыстория такова: вчера певица посетила допремьерный показ комедии "Любовь и Блогеры", где сыграла одну из главных ролей. Впрочем, исполнительница, которая меньше недели назад увеличила грудь, пренебрегла одним из главных послеоперационных правил и полностью не надела бандаж.

В сторис своего Instagram знаменитость постила фото и видео с мероприятия, которые заметил ее хирург Денис Юрченко. Медик принялся писать об этом своей звездной клиентке в личных сообщениях.

instagram.com/annatrincher_official

Также Тринчер опубликовала фрагменты переписки с Юрченко. Там хирург сказал, что если Аня не будет носить бандаж, то у нее будет "такая же отвратительная грудь, как у Стужук".

"Аня, после операции еще неделя не прошла. Не будете соблюдать реабилитацию и носить бандаж как положено – будет грудь такая же отвратительная, как у Стужук. Срочно надеть обратно полностью и не снимать. Его нужно носить полностью и не снимать вообще 1 месяц после операции. Его нельзя надеть под платье и не надевать в верхней части", – отметил врач.

Впрочем, вскоре исполнительница удалила фото переписки с хирургом.

Несмотря на это, София Стужук заметила эти сторис и не обошла их своим вниманием. Блогерша записала видеоответ, где трогает свой бюст и говорит: "Ох уж эта отвратительная грудь Стужук". При этом Соня не объяснила подписчикам о чем идет речь.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Знаете, кому отправить?" – добавила она.

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