Племянница Ротару показала новые фото со свадьбы по случаю первой годовщины брака

Sonya Kay в прошлом году вышла замуж за хоккеиста.
Племянница Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay, которая временно ушла со сцены, празднует первую годовщину свадьбы с любимым.
Так, 7 июня в 2020 году исполнительница вышла замуж за хоккеиста херсонского клуба "Днепр" Олега Петрова. По случаю "ситцевой свадьбы" артистка опубликовала в своем фотоблоге новые снимки, сделанные в день бракосочетания.
В частности, знаменитость показала момент росписи и другие эмоциональные снимки.
"Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно!" — написала Соня.
Одной из первых супругов поздравила ведущая Соломия Витвицкая: "С годовщиной! И пусть дальше будет еще интереснее", — написала звезда.
Фаны также присоединились к поздравлениям в комментариях и порадовали пару комплиментами.
- Очень красивые и похожи
- Такие красивые и счастливые
- Пусть с каждым годом ваша семья будет крепче!
Напомним, в ноябре в 2019-м Sonya Kay сообщила, что помолвлена. Знаменитость до последнего скрывала имя жениха, которым оказался украинский хоккеист Олег Петров. Пара планировала устроить роскошную свадьбу 7 июня в 2020-м. Впрочем, 25 марта умер папа певицы. Из-за трагедии знаменитость отменила свадьбу и только расписалась.
Медовый месяц влюбленные провели в Буковеле.