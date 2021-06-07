Племянница Ротару показала новые фото со свадьбы по случаю первой годовщины брака

Sonya Kay в прошлом году вышла замуж за хоккеиста.

Племянница Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay, которая временно ушла со сцены, празднует первую годовщину свадьбы с любимым.

Так, 7 июня в 2020 году исполнительница вышла замуж за хоккеиста херсонского клуба "Днепр" Олега Петрова. По случаю "ситцевой свадьбы" артистка опубликовала в своем фотоблоге новые снимки, сделанные в день бракосочетания.

instagram.com/sonyakayofficial

В частности, знаменитость показала момент росписи и другие эмоциональные снимки.

instagram.com/sonyakayofficial

instagram.com/sonyakayofficial

"Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно!" — написала Соня.

instagram.com/sonyakayofficial

Одной из первых супругов поздравила ведущая Соломия Витвицкая: "С годовщиной! И пусть дальше будет еще интереснее", — написала звезда.

Фаны также присоединились к поздравлениям в комментариях и порадовали пару комплиментами.

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Пусть с каждым годом ваша семья будет крепче!

Напомним, в ноябре в 2019-м Sonya Kay сообщила, что помолвлена. Знаменитость до последнего скрывала имя жениха, которым оказался украинский хоккеист Олег Петров. Пара планировала устроить роскошную свадьбу 7 июня в 2020-м. Впрочем, 25 марта умер папа певицы. Из-за трагедии знаменитость отменила свадьбу и только расписалась.

Медовый месяц влюбленные провели в Буковеле.

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