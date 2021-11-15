Племянница Софии Ротару рассказала, как мужчина ее бил и унижал при друзьях

Sonya Kay поделилась опытом абьюзивных отношений.

Украинская певица, племянница Софии Ротару Sonya Kay сейчас счастлива в браке с хоккеистом Олегом Петровым.

Об этом она рассказала в интервью Маше Виноградовой. Артистка призналась, что это тот человек, который делает для нее все, и будто бы "носит ее на подушечке". Соня призналась, что ей есть с чем сравнить, поскольку у нее был опыт абьюзивных отношений.

Исполнительница поделилась, что два года была в нездоровых отношениях. Парня она встретила в Великобритании, где тогда жила. Соня признается, что они тогда вместе снимали квартиру, но платила она за нее:

"Я оплачивала абсолютно все — аренду квартиры, продукты, одевала его, на отдых мы ехали за мои средства. Я его очень любила. Наверное, эти отношения научили, что нельзя с собой так поступать. Кажется, тогда я совершенно не уважала себя. Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет, от него я узнала, что такое буллинг. Он меня унижал и при друзьях. Все было", — поделилась Соня.

Sonya Kay / instagram.com/sonyakayofficial

Сейчас певица списывает все на свою неопытность и юный возраст. Артистке в тот момент было 22 года. Также Соня рассказала, когда мужчина впервые ее ударил. Тогда пара вернулась с вечеринки с друзьями:

"Мы пришли домой, и что-то ему не понравилось с интонацией — не то я что-то сказала. Он меня ударил по лицу. Я упала в ванной комнате. У меня были синяки", — вспомнила Соня.

Поставить точку в отношениях артистка решила после того, как вернулась в Украину. Соня признается, что тогда поняла, что женщина не должна за все платить и стоит об этом сказать мужчине, потому что дальше будет хуже.

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