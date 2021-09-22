Племянница Софии Ротару рассказала о депрессии после смерти отца и как едва не потеряла маму

Певица также объявила, что возвращается на сцену.

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay рассказала о непростой период своей жизни.

Еще в прошлом году певица планировала отпраздновать роскошную свадьбу на сто гостей, где должны были быть молдавские танцы, а невеста собиралась сменить несколько нарядов. Все было продумано до мелочей. Впрочем, яркий праздник любви пришлось резко отменить после одного звонка от мамы Сони из Черновцов. Родной человек сообщил, что папа артистки умер.

папа Сони / instagram.com/sonyakayofficial

В программе ЖВЛ Соня поделилась, что ей было не под силу поверить в то, что так неожиданно оборвалась жизнь человека, который был для ее семьи всем.

"Я могла лежать на кровати. Плакала. Ни есть, ничего не хотела. И плюс я видела, как страдает моя мама. Это была любовь всей ее жизни. Никто не ожидал вообще! Он был здоров. Ходил в спортзал. Катался на велосипеде. Очень активен был. И судьба так решила, что у него оторвался тромб. И через секунду он умер. Он был моим лучшим другом. Он был моим фанатом номер 1. Он очень гордился мной", — вспомнила артистка.

instagram.com/sonyakayofficial

Конечно, о свадьбе уже даже не шла речь. Соня, которая так мечтала, чтобы папа вел ее под руку к любимому, отказалась надевать свадебное платье. Она просто расписалась с Олегом. И на этом все.

instagram.com/sonyakayofficial

Певица призналась — ее накрыла настоящая затяжная депрессия.

Полгода Олег и Соня жили с ее мамой Лидией Ротарь в Черновцах. К тому же, по словам певицы, родственники, в том числе и родная сестра София Михайловна Ротару, поддерживали женщину, как могли.

"Все постоянно звонили, приезжали, и помогали морально. Немного розвеевались.. Ездила к своему брату с семьей. Потому что она не чувствовала себя одной", — рассказала звезда.

instagram.com/sonyakayofficial

Постепенно Соня и ее мама выходили из подавленного состояния. Но никто и подумать не мог, что впереди семью ждет еще одно испытание. Ровно через год после смерти мужа, весной 21-го, Лидия Михайловна заболела коронавирусом. Ее самочувствие было очень плохим. Врачи делали совсем не утешительны прогнозы.

"Говорили, что 50 на 50 шансы! Сказали — молитесь. Уже, как будет, у меня просто такие страшные мысли были. Ну как? Как в прошлом году папа. Я не могу потерять еще и маму! Что творится вообще в моей жизни?!" — вспомнила певица.

Пока мама болела, Соня от нее не отходила. Готовила для родного человека пищу, находила лекарства, которые были крайне трудно достать, подбадривала мать. И, к счастью, женщина пришла в себя.

instagram.com/sonyakayofficial

Все это время, говорит певица, она не то, что работать на сцене, но и думать о музыке не хотела. Впрочем, Sonya Kay нашла в себе силы, чтобы вернуться. И теперь готова снова радовать поклонников своими песнями. Она уже сделала фотосессию и записала несколько новых треков — как всегда, веселых и драйвовых.

За этот год Соня очень изменились и стала сильнее. И еще больше стала ценить близких людей. Особенно она благодарна своему Олегу, который ни на минуту не оставлял ее одну. И именно любовь сегодня вдохновляет артистку на творчество. Она будет выходить на сцену и петь, потому что точно знает — об этом мечтал ее отец. А его подвести она не может: "Я хочу, чтобы он мной гордился. Я хочу заниматься именно музыкой. Потому что это мое".

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Напомним, звезда "Слуги народа" сбежала от мужа. По словам артистки, ее муж постоянно употребляет алкоголь.

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