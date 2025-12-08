Племянница Софии Ротару родила близнецов: первые фото новорожденных и подробности непростых родов

София Ротару, ее племянница с двумя сыновьями

Реклама

Семья певицы Софии Ротару в начале октября стала больше.

Так, у племянницы исполнительницы Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич, родились близнецы. Как ранее, сообщала сестра Ротару Аурика два мальчика появились на свет в Черновцах 9 октября. И, как оказалось, длительное время новорожденных с родителями не могли выписать.

Роддом, где рожала певица Sonya Kay, сообщил, что звездная семья в новом составе поехала домой только через более чем два месяца после появления детей. До этого близнецы находились под тщательным наблюдением врачей. В Facebook Черновецкий областной перинатальный центр поделился, что этому способствовал слишком низкий вес мальчиков при преждевременном рождении. Поэтому 70 дней их дополнительно выхаживали.

Реклама

Sonya Kay с мужем, сыновьями и медиками

Sonya Kay с сыновьями

Sonya Kay с мужем, сыновьями и родственниками

«Мальчики родились преждевременно с низким весом. Позади отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения постинтенсивного ухода — сотня консилиумов с лучшими неонатологами Украины, тревожные ночи, напряженные изнурительные дни интенсивного лечения и выхаживания. Сегодня (7 декабря — прим. ред.) они впервые переступили порог дома уже вчетвером», — говорится в сообщении.

К тому же в Сети роддом опубликовал первые фото родителей с малышами. Кроме того, на трогательных фото можно разглядеть и Лидию Ротару с мужем, остальных гостей и также врачей, которые помогали преодолевать непростые вызовы.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец показала своих подросших детей-двойняшек. Катя и Ваня обратились к ВСУ вместе со своей звездной мамой.