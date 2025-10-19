Племянница тяжелобольного Залевского высказалась о его состоянии и запланированных операциях: "Не ожидал"

Елена Филонова и Алексей Залевский

Известная украинская ведущая и блогерша Елена Филонова высказалась о состоянии своего дяди, модельера Алексея Залевского.

Звездная племянница прокомментировала состояние Алексея после того, как он получил от неравнодушных украинцев немалую сумму на лечение тяжелого недуга — некроза костей. В комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой блогерша призналась, что дядя до сих пор борется за свое здоровье. Она не стала вдаваться в подробности, но намекнула, что его состояние нестабильное и он на пути к еще одной операции.

«Леша до сих пор вспоминает поддержку людей. Он не ожидал. Недавно он праздновал день рождения и некоторые ситуации он вспоминал… Леша заплакал. Операцию назначает врач и он постоянно находится под наблюдением. Это лучше спросить у Алексея. Потому что бывает, что операцию могут отложить на определенный срок. Сейчас Алексей чувствует себя иногда хорошо, а бывает ему трудно. Но у нас семья сильная и мы поддерживаем друг друга. У нас есть правило никогда не сдаваться», — отметила Филонова в проекте «Наодинці з Гламуром».

Елена Филонова и Алексей Залевский / © instagram.com/efilonova

К слову, впервые о своей болезни Алексей Залевский рассказал в феврале 2024 года. После завершения съемок интервью для YouTube-проекта ТСН.ua «Наодинці» дизайнер поделился, что еще в 2023 году ему диагностировали некроз костей — неизлечимое заболевание, которое постепенно разрушает костную ткань и нарушает функции пораженных суставов. Из-за прогрессирования болезни существовала угроза, что Залевский может остаться прикованным к постели, поэтому ему открыли сбор на лечение и достигли цели. А в октябре он перенес первую операцию по пересадке костного мозга.

