Плевок у режиссера, первые слезы и месяцы тренировок тела: топ фактов о новом клипе Мишель Андраде

Украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде порадовала поклонников новинкой.

Исполнительница представила новую зажигательную композицию, которая получила название "Маргарита". Это танцевальная песня, которая переносит слушателя в атмосферу жарких латиноамериканских ночей. Режиссером видеоработы стал клипмейкер Инди Хаит, известный сотрудничеством с Тиной Кароль, Надей Дорофеевой, Jerry Heil и другими.

Эксклюзивно для сайта ТСН.ua Мишель Андраде поделилась шестью интересными фактами о подготовке и съемке клипа на свой новый трек.

– Мы начали работу над видео два месяца назад, но, кажется, я готовила свое тело гораздо раньше. Весь клип построен на сложной хореографии, требующей сильной физической подготовки. К счастью, последние полгода я не пропускала тренировок — стабильно занималась спортом без перерывов. Шесть месяцев дисциплины сделали свое дело. Физически и морально я чувствовала себя суперподготовленной и очень горжусь этим.

Съемка клипа Мишель Андраде

– Этот период дал мне много важных осознаний. Я поняла, что действительно сильная. Но также поняла, как важно уметь вовремя остановиться и дать себе отдых. У меня было 13 почти ежедневных репетиций, где я отдавалась на 100%, а в день съемок отдала все 200%. Это было увлекательно, но, честно, очень изнурительно. Очень болели руки из-за ушибов, и даже давний перелом напомнил о себе. Физически это одна из самых трудных работ в моей жизни. Вся боль, которую вы видите в кадре, настоящая. Впервые за всю мою карьеру я заплакала прямо на съемочной площадке. Но именно эти эмоции придали клипу глубину и правдивость.

Съемка клипа Мишель Андраде

– В отличие от многих клипов, где обычно используют несколько сложных образов от известных брендов, в "Маргарите" мы сделали ставку на минимализм. Это было сознательное решение, чтобы не отвлекаться от главного: движений и эмоций. Мой образ полностью хендмейд и состоит только из многослойного топа и трусов бежевого цвета. Кстати, верхний топ – это просто переосмысленные порезанные колготки.

Съемка клипа Мишель Андраде

– Особую роль в этой работе сыграл талант Инди Хаита. Он был и режиссером, и оператором, и монтажером, и колористом. И даже хореографию ставил вместе с Мариной Кущевой. Невероятно, как один человек смог столь комплексно реализовать весь замысел. Ему удалось удержать внимание зрителя, несмотря на то, что у нас была только одна минималистическая локация, а в кадре была только я в одном образе.

Съемка клипа Мишель Андраде

- Обычно съемка клипов – это всегда испытание: либо холодно в павильоне, либо приходится играть зиму летом или прыгать в ледяную воду. Но на этот раз все было идеально: теплая гримерка, вкусная еда, обогреватели. Однако без каверзных ситуаций не обошлось. Из-за того, что мое тело смазывали маслом для кадра, двигаться по полу стало очень сложно. Все скользило, и это усложняло выполнение даже привычных движений.

Съемка клипа Мишель Андраде

– Съемочная смена длилось всего 10 часов, поэтому времени на ошибки не было. Но из-за скользкого пола и усталости я чуть задержала процесс. Так что финальную сцену пришлось снимать очень оперативно. У нас оставалось буквально несколько минут пленки, а я никак не могла правильно выполнить замысел режиссера – плюнуть в камеру. Вместо этого я несколько раз попала в Инди. Кто мог бы подумать, что среди всех трюков самым сложным окажется именно этот? Поэтому нам пришлось импровизировать, но мы все равно сделали классный финал.

Напомним, что недавно Мишель Андраде сообщила о переменах в личной жизни. Артистка призналась, что разошлась с бойфрендом, с которым закрутила роман во время полномасштабной войны.

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