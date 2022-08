Плейлист от бойцов ВСУ: что слушают украинские военные на передовой

Так, Роман Набожняк, соучредитель кафе Veterano Brownie, в феврале вернулся в ВСУ и сейчас выполняет задания на юге Украины.

Он рассказал, что, музыка, которая играет у бойцов, зависит от настроения и боевой задачи. Чаще всего военные слушают музыку в машине. Если они находятся в городе, то могут наслаждаться любимыми хитами на колонке.

Если военные едут на боевую миссию, чаще всего, в их машинах играет Metallica, "Бумбокс", или The HARDKISS: "Я со школы фанат Metallica, поэтому Enter Sandman, The Day That Never Comes, Seek and Destroy — это топчик, когда ты настраиваешь себя на то, чтобы успешно напихать русакам. Иногда слушаем "Бумбокс" ("Рок-н-Ролл") и The HARDKISS (Tony, Talk и Make-Up)", — делится Набожняк, пишет "Слух".

Когда бригада возвращается из боевых задач и если это спокойная дорога, то из колонок раздается украинская группа Latexfauna: "Surfer или Lime (потому что "ти людина — найнебезпечніший в світі звір"). Слушаем также что-то типа Leon Bridges (Bad Bad News, Texas Sun, River) или Jungle — Happy Man. Еще Jain (Makeba и Heads Up). И, конечно, Led Zeppelin — When The Levee Breaks".

Есть у украинских бойцов и "взрывной плейлист", в котором Vulfpeck — Aunt Leslie. Tom Misch – Disco Yes, Moonchild – The List, Cory Wong – Work it Out.

Если же у бойцов выдался спокойный день, то они могут послушать Snarky Puppy, Pink Floyd, "те же Latexfauna и "Бумбокс" — просто перемешиваю в Spotify", — поделился Набожняк.

