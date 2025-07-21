Площадку, где выступила Сердючка с русскоязычными хитами, оштрафовали: сумма удивит

Верка Сердючка / © instagram.com/atlasweekend

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Директора киевского комплекса отдыха, где 13 июня проходило скандальное выступление Верки Сердючки, официально оштрафовали за нарушение языкового законодательства.

Основанием стало то, что на концерте артистки прозвучали несколько песен на русском языке. Как говорится в постановлении Бориспольского горрайонного суда от 11 июля, на мероприятии было выполнено около двух русскоязычных композиций, что, по версии следствия, противоречит действующим ограничениям по использованию музыки государства-агрессора.

В результате суд признал директора комплекса виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ч.1 ст. 185-1 КУоАП). Мужчина не явился на заседание, но и не обжаловал решение — по состоянию на 21 июля апелляция не подана. Согласно постановлению, он должен уплатить 425 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

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Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 371 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

В свою очередь ранее представители артиста сразу категорически отрицали обвинения. В частности, в команде Верки Сердючки заявили, что на сцене звучали преимущественно композиции на украинском и английском, а сама певица традиционно "говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике".

Кроме того, тогда в заявлении команда также вспомнила о благотворительности Данилко и сослалась на действующий Закон №2310-IX, согласно которому "не запрещается исполнение авторских песен на русском языке гражданами Украины, которые не имеют гражданства государства-агрессора и не подпадают под другие ограничения".

Напомним, недавно Игорь Кондратюк жестко раскритиковал языковую позицию Верки Сердючки.