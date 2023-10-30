Победа 25-летнего ветерана войны Ptashkin и дебют Ивана Клименко как певца: как прошел финал "Голосу країни-13"

29 октября на канале "1+1 Украина" состоялся суперфинал 13-го, европейского сезона проекта " Голос країни-2023".

В этом году победителем шоу стал 25-летний ветеран войны Михаил Пашинин с позывным Ptashkin.

Прямой эфир был полон мощных номеров финалистов. Участники удивляли невероятными голосами, которыми доводили до слез и вызывали восхищение зрителей.

Открыла суперфинал украинка армянского происхождения Майрамик Авоян. Она исполнила хит дважды победительнице "Евровидения" Loreen Euphoria.

Также своим драйвом и эмоциональностью в первом этапе финала "Голосу країни" запомнилось выступление Стаси Чабан из команды Ивана Клименко. Артистка "порвала" исполнением хита "Уночі" певца YAKTAK.

Очень нежно спела в первом этапе финала "Голосу країни" девушка из городка Мирноград Донецкой области Кристина Старикова. Она исполнила хит победителя "Евровидения" Дункана Лоуренса Arcade. Отметим, что выступления Кристины уже дважды попадали в топ видео с наибольшим количеством просмотров среди всех участников "Голосу країни".

По итогу зрительского голосования во второй этап прошли Стася Чабан, Кристина Старикова, Михаил Панчишин и Юрий Городецкий. Они выступали в дуэте со своими тренерами. В частности, запомнилось выступление продюсера Ивана Клименко с подопечной Стасей Чабан. Клименко впервые спел на сцене и просто ошеломил харизмой и артистизмом. Хотя до этого продюсер признавался, что стыдится своего голоса и не поет.

В третий этап финала 13-го европейского сезона "Голосу країни" благодаря зрителям прошли воин ВСУ Юрий Городецкий и ветеран войны Михаил Панчишин под позывным Ptashkin. На этом этапе участники исполнили те песни, с которыми пришли на "слепые прослушивания". Городецкий спел "Києве мій", а Панчишин – авторский трек "Невідомий герой".

В конце концов, украинцы в финале вокального шоу наибольшее количество голосов отдали за участника команды Артема Пивоварова. Так что победителем 13-го, европейского сезона проекта "Голос країни-2023" стал 25-летний ветеран войны Михаил Панчишин с позывным Ptashkin.

О том, как проходил прямой эфир "Голоса країни-13" вы можете почитать и посмотреть видео в нашей текстовой хронике.

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