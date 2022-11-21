Победа Марии Квитки и трогательное выступление "Пташки": каким был суперфинал "Голосу країни-12"

Только что на канале ТЕТ прошел суперфинал вокального шоу "Голос страны-12", во время которого стало известно имя победителя певческого проекта.

Так, по итогам зрительского голосования в этом году победила подопечная команды "Второго шанса" Андрея Мацолы и Александры Зарицкой — Мария Квитка с песней "Птаха".

За победу в шоу боролись четверо участников из команд тренеров: Василий Палюх из команды Потапа, Давид Маскиса из команды DOROFEEVA, Сергей Соловьев из команды Оли Поляковой и Мария Квитка, из команды "Второго шанса" народных тренеров Александры Зарицкой и Андрея Мацолы.

В этом году суперфинал проходил в два этапа. На первом этапе выступили все 16 финалистов проекта, а во втором – всего четыре.

Начался прямой эфир с исполнения гимна Украины, который спели и звездные наставники, и участники шоу. Впоследствии начались выступления подопечных тренеров.

Первой песней, которую исполнил Давид Маскиса, была Skofka – "Чути Гімн". Вокалист приехал с востока Украины, где он служит в рядах ВСУ и защищает страну от российских оккупантов. Своим выступлением Давид Маскиса покорил тренера, что она заплакала, и зрителей и попал во второй этап.

После выступления подопечных Нади Дорофеевой в первом этапе зрителей ждал сюрприз. На сцене "Голосу країни" выступил SHUMEI с песней "Біля Тополі".

От команды Потапа во второй этап прошел участник, заставивший звездного тренера плакать, — Василий Палюх. Диакон трогательно исполнил композицию Тараса Петриненко под названием "Зорепадом летять роки".

Далее на сцене проекта выступили приглашенные гости – дети с территорий, пострадавших от российской агрессии. Детский хор GolDem kids исполнил песню "From U to z" авторства музыканта MONATIK.

Следующей в первом этапе финала "Голосу країни" выступила команда "Второго шанса" певицы Александры Зарицкой. С песней "Птаха" в следующий этап попала Мария Квитка, которая и стала победительницей шоу.

После выступлений участников команды "Второго шанса" на сцене "Голосу країни" выступила "Пташка" из "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук. На сцене шоу защитница исполнила колыбельную — "Спи, маленький кохаче". Именно эту композицию она пела военным в укрытиях "Азовстали" во время тяжелых боев.

Последней на первом этапе была команда Оли Поляковой. Во второй этап шоу попал сын защитника Мариуполя, электрик Сергей Соловьев. Вокалист, который не учился профессионально петь, исполнил композицию под названием "Соколята".

На этом сюрпризы для зрителей не закончились. Во время прямого эфира к украинцам обратились наставники The Voice из разных стран мира. Среди них была и американская певица Гвен Стефани.

Начался второй этап шоу с выступления подопечного Нади Дорофеевой – Давида Маскисы. Военный в финале проекта трогательно спел песню Скрябина "Спи собі сама".

Следующим на сцену шоу вышел подопечный Потапа – Василий Палюх. Во втором этапе проекта диакон выступил с песней под названием "Любіть Україну".

Далее на сцене "Голосу країни-12" выступила Мария Квитка, которая ошеломила исполнением поэзии Тараса Шевченко, возложенную на ноты. Во втором этапе фольклорист исполнила чувственный трек "Реве та стогне" и впоследствии одержала победу в "Голосі країни-12".

И последним в 12 сезоне "Голосу країни" выступил подопечный Оли Поляковой Сергей Соловьев с песней "Весна".

Порадовала зрителей своим номером и группа "Антитела", которая спела свою композицию MLNL.

Отметим, что победительница двенадцатого сезона "Голосу країни" получает от народного тренера и мецената Андрея Мацолы суперприз: запись песни, клип и ротацию в медиа.

Также, как прошел прямой эфир суперфинала "Голосу країни-12" читайте в нашей текстовой хронике.

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