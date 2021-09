Победа украинки и нападение Макгрегора на бойфренда Меган Фокс: как прошла церемония MTV VMA

Также известны лауреаты премии.

В воскресенье, 12 сентября, в Нью-Йорке состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2021.

Мероприятие посетило немало звезд. Не обошлось также без эксцессов. Так, по красной дорожке прошлись голливудская актриса Меган Фокс и ее бойфренд Колсон Бейкер, который более известен как Machine Gun Kelly.

Вскоре на любимого актрисы набросился эпатажный боец MMA Конор Макгрегор. Спортсмен бросился с кулаками на рэпера, но ему это не удалось из-за охранников. Тогда Конор вылил на исполнителя стакан с водой. Такое агрессивное поведение Макгрегор объяснил тем, что ему не понравился внешний вид артиста.

Также щеголяли своими нарядами перед фотографами Аврил Лавин, которая впервые вышла в свет со своим бойфрендом Дереком Смитом, Билли Айлиш и Lil Nas X, который примерил нежный женский образ.

Не обошли мероприятие еще одни влюбленные Кортни Кардашян и Трэвис Баркер. Пара демонстрировала нежные чувства на публике.

В этом году главную награду получил клип MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X, который создала украинский режиссер Таню Муиньо совместно с рэпером. Поэтому, награду "Лучший режиссер" они разделили на двоих. Кроме того, видео получило награду за лучшие визуальные эффекты.

Лучшим исполнителем стал Джастин Бибер, а песней года признали хит Оливии Родриго — drivers license.

Победители MTV Video Music Awards 2021:

Лучшее видео года — Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name)

Исполнитель года — Джастин Бибер

Песня года — Оливия Родриго — drivers license

Лучший новый исполнитель — Оливия Родриго

Лучшая коллаборация — Doja Cat ft. SZA — Kiss Me More

Группа года — BTS

Лучшее поп-видео — Джастин Бибер ft. Дэниел Сизар, Giveon — Peaches

Лучше хип-хоп видео — Travis Scott ft. Young Thug & MIA — FRANCHISE

Лучше рок-видео — Джон Мейер — Last Train Home

Лучшее видео в жанре альтернатива — Machine Gun Kelly ft. blackbear — my ex's best friend

Лучшее видео в жанре латиноамериканской музыки — Билли Айлиш & ROSALÍA — Lo Vas A Olvidar

Лучшее видео в жанре r&b — Бруно Марс, Anderson .Paak, Silk Sonic — Leave The Door Open

Лучшее видео в жанре K-Pop — BTS — Butter

Видео с социальным подтекстом — Билли Айлиш — Your Power

Лучший режиссер — Lil Nas X и Таню Муиньо — MONTERO (Call Me By Your Name)

Лучшая хореография — Treat People With Kindness — Harry Styles

Лучшие визуальные эффекты — Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name)

Лучший художественный направление: Saweetie ft. Doja Cat — Best Friend

На церемонии удивила своим неожиданным появлением певица Мадонна. Звезда прибыла на желтом такси и вышла на сцену под свой хит Vogue в кожаном костюме.

Не оставила равнодушными и Дженнифер Лопес, которая выступила на сцене в откровенной одежде без трусиков. 52-летняя Джей Ло оделась в топ, который едва прикрыл ее грудь, и мини-юбку на завязках.

Напомним, в мае в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Billboard Music Awards 2021. Триумфатором этого года стал The Weeknd. Артист забрал 10 статуэток. А Пинк получила премию за вклад в музыку.

