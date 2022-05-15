Победа Украины и зажигательная испанская "Джей Ло": финал "Евровидения-2022" в фото

В Турине, Италия завершился грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

В нем безоговорочную победу, с большим отрывом от конкурентов, одержал представитель от Украины, группа Kalush Orchestra.

Как известно, после своего выступления в финале солист группы Олег Псюк со сцены обратился к Европе и попросил помочь Мариуполю и Азовстали. После этого организаторы конкурса отметили, что коллектив не нарушил правила, потому что их призыв "имел гуманитарный, а не политический характер".

Фото: Associated Press

Отметим, что группа Kalush Orchestra установила рекорд, получив 631 балл в сумме от зрителей и судей. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. Больше всего у Сальвадора Собрала из Португалии – 758 баллов. Кстати, на третьем месте оказалась Джамала, получившая 534 балла.

Фото: Getty Images

Серебро в этом году на "Евровидении" завоевала Великобритания с суммой баллов 466. Страну представлял Сэм Райдер, который пел в блестящем костюме.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

В этом году Финляндию представляли легендарные The Rasmus / Фото: Associated Press

Представительница Сербии имела интересный номер / Фото: Associated Press

Представительница Сербии / Фото: Associated Press

Ну а бронзу получила Шанель из Испании, которую мы окрестили "испанской Джей Ло". Артистка появилась на сцене в блестящем боди, ботфортах и действительно очень старалась и выложилась наполную. Она и трюки делала, и пела, и танцевала.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Во время финала некоторые участники вновь не упустили возможности поддержать Украину. Так, конкурсантки из Исландии разместили изображение флага Украины на своих руках и гитарах. Кроме того, в конце выступления девушки сказали "мир Украине".

Представительницы Исландии / Фото: Associated Press

Так же в конце выступления участник от Германии показал, что на протяжении всего выступления флаг Украины был изображен на его гитаре с обратной стороны с надписью peace - "мир".

Представитель Германии / Фото: Associated Press

Отметим, что в финале Украина получила самый высокий балл по зрительскому голосованию от 28 из 40 стран-участниц. В общем итоге в сумме баллов от зрителей и жюри Kalush Orchestra получил 631 балл, на втором месте Великобритания с суммой баллов 466, тройку лидеров закрывает Испания с баллами – 459. Какие страны и сколько баллов ставили Украине – читайте в нашем материале.

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