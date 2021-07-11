Победитель "Евровидения-2017" Собрал вспомнил сложную реабилитацию после пересадки сердца

4 года назад артисту сделали сложную операцию.

Победитель "Евровидения-2017", португальский певец Салвадор Собрал 4 года назад перенес операцию по пересадке сердца.

В программе "Світське життя" артист вспомнил сложную реабилитацию. Так, звезда провел в больнице полгода. У Собрала был с рождения порок сердца.

"Я провел 6 месяцев в больнице, но они тянулись как собачьи года, очень долго. Была тяжелая реабилитация, много физиотерапии, но сейчас я могу делать абсолютно все, я думаю это благословение, это чудо!" — поделился артист.

Также знаменитость ответил, имеет ли странные ощущения из-за того, что живет с чужим сердцем.

"Нет, я просто чувствую себя здоровым и не ставлю лишних вопросов, делаю свою музыку и пытаюсь зацепить ней души людей", — отметил Салвадор.

Напомним, недавно Салвадор Собрал спел на украинском вместе с Джамалой. Два победителя "Евровидения" выступили на одной сцене.

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