Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс сыграл роскошную свадьбу со своим бойфрендом

Победитель "Евровидения-2019", нидерландский певец Дункан Лоуренс женился на своем бойфренде Джордане Гарфилде.

Радостной новостью влюбленные поделились в Instagram. Роскошную свадьбу пара сыграла в Швеции. Для празднования партнеры выбрали замок-гостиницу Häringe slott.

Дункан Лоуренс женился / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан и Джордан женились в черных смокингах, а их бутоньерки были из белых гипсофил. Вокруг все было украшено в белых цветах. Также было много цветов – гипсофил и лилий.

Дункан Лоуренс женился / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Свадебный торт влюбленных тоже был белого цвета, на котором красовалась веточка сухоцветов. Судя по количеству мест за праздничным столом, этот день влюбленные разделили только в кругу самых близких друзей.

Дункан Лоуренс женился / Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Отметим, об отношениях Дункана Лоуренса с американским автором песен Джорданом Гарфилдом стало известно в 2020 году, когда в октябре певец объявил, что женится, и показал обручальное кольцо на безымянном пальце.

Напомним, голливудская актриса Ребел Уилсон уже тоже активно готовится к свадьбе со своей партнершей Рамоной Агрумой. Знаменитость рассказала, каким будет их праздник.

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