Победитель "Евровидения-2025" призвал дисквалифицировать Израиль с конкурса и высказался об участии РФ

Победитель "Евровидения-2025" JJ / © eurovision.tv

Реклама

Австралийский певец JJ, который в этом году одержал победу на "Евровидении", неожиданно высказался против Израиля на музыкальном конкурсе и упомянул Россию.

Йоханнес Пич, настоящее имя исполнителя, считает, что Израиль нужно дисквалифицировать. Об этом он сказал в интервью Diario ABC. В качестве примера он привел Россию, которую отстранили от участия с 2022 года из-за развязанной в Украине войны. JJ говорит, что Израиль тоже является агрессором, и страну необходимо дисквалифицировать. Впрочем, артист отметил, что это лишь его мнение, а окончательно все решает Европейский вещательный союз (EBU).

Победитель "Евровидения-2025" JJ / © Associated Press

"Я очень разочарован тем, знаете, что они исключили Россию из конкурса, но позволили участвовать Израилю. Они оба агрессоры, когда вопрос касается войны. Это очень расстраивает, и я ничего с этим не могу сделать. Если бы это зависело от меня, я бы их исключил. Посмотрим, что произойдет в следующем году", - удивил победитель конкурса.

Реклама

Отметим, в этом году Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, которая 7 октября 2023 года пережила нападение Хамаса на музыкальный фестиваль NOVA. Чтобы выжить во время нападения палестинских террористов, артистка притворилась мертвой. Перед "Евровидением" пропалестинские протестующие выступали против участия Израиля в конкурсе. Однако страну не дисквалифицировали. В день гранд-финала в Базеле состоялись масштабные протесты, а выступление Юваль Рафаэль пытались сорвать.