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Победитель "Евровидения-2025" призвал дисквалифицировать Израиль с конкурса и высказался об участии РФ
Победитель считает, что Израилю не стоит участвовать в "Евровидении", как и России.
Австралийский певец JJ, который в этом году одержал победу на "Евровидении", неожиданно высказался против Израиля на музыкальном конкурсе и упомянул Россию.
Йоханнес Пич, настоящее имя исполнителя, считает, что Израиль нужно дисквалифицировать. Об этом он сказал в интервью Diario ABC. В качестве примера он привел Россию, которую отстранили от участия с 2022 года из-за развязанной в Украине войны. JJ говорит, что Израиль тоже является агрессором, и страну необходимо дисквалифицировать. Впрочем, артист отметил, что это лишь его мнение, а окончательно все решает Европейский вещательный союз (EBU).
"Я очень разочарован тем, знаете, что они исключили Россию из конкурса, но позволили участвовать Израилю. Они оба агрессоры, когда вопрос касается войны. Это очень расстраивает, и я ничего с этим не могу сделать. Если бы это зависело от меня, я бы их исключил. Посмотрим, что произойдет в следующем году", - удивил победитель конкурса.
Отметим, в этом году Израиль представляла певица Юваль Рафаэль, которая 7 октября 2023 года пережила нападение Хамаса на музыкальный фестиваль NOVA. Чтобы выжить во время нападения палестинских террористов, артистка притворилась мертвой. Перед "Евровидением" пропалестинские протестующие выступали против участия Израиля в конкурсе. Однако страну не дисквалифицировали. В день гранд-финала в Базеле состоялись масштабные протесты, а выступление Юваль Рафаэль пытались сорвать.