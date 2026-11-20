Сергей Лазановский / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Реклама

Победитель «Голоса країни-11» Сергей Лазановский, известный под сценическим именем RIDNYI, после пяти лет ожидания главного приза шоу стал обладателем квартиры в Киеве.

Радостной новостью певец поделился в Instagram. Артист родом из Ивано-Франковской области сообщил, что документы на недвижимость в одном из столичных жилищных комплексов уже официально оформлены на его имя. За это время он неоднократно слышал вопрос об обещанном жилье, и теперь наконец-то может подтвердить: квартира действительно его.

Реклама

Лазановский также рассказал, что годы ожидания не прошли для него зря. Он продолжал выступать и приобщался к благотворительным концертам, собирая помощь для нуждающихся. Теперь певец признается, что чувствует облегчение, ведь, наконец, получил определенную стабильность в столице.

Реклама

Сергей Лазановский / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Сегодня официально оформили документы на квартиру в Киеве. Пять лет вопросов: «Что там твоя квартира?», «Живешь уже в Киеве?» и так далее… Могу спокойно ответить, что она моя. Я верил в честность застройщика, и теперь являюсь владельцем жилья в ЖК. Поэтому спокойно ждал своего времени, потому что «дареному коню в зубы не смотрят». За эти пять лет я отработал очень много благотворительных концертов, где имел цель сдержать слово о поддержке нуждающихся в помощи после победы! Сейчас могу наконец немного выдохнуть, потому что у меня есть хоть какая-то маленькая стабильность. Я счастлив. И благодарю вас всех, что в свое время поверили в меня», — написал артист.

Как Сергей Лазановский победил в «Голосі країни-11»

Сергей Лазановский принимал участие в одиннадцатом сезоне «Голоса страны» в 2021 году. Он выступал в команде певицы Нади Дорофеевой, однако его путь в финал оказался непростым: на этапе «Нокаутов» музыкант выбыл из проекта.

Однако зрительское голосование дало ему второй шанс — благодаря поддержке аудитории Лазановский вернулся к шоу и одержал победу. Для артиста это была уже вторая попытка покорить сцену «Голоса країни».

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева

За триумф в проекте певец получил двухкомнатную квартиру в Киеве, кубок победителя и возможность выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend. И только теперь, пять лет спустя после финала, обещанное жилье официально стало его собственностью.

Реклама

Новости партнеров