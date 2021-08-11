Победитель "Голоса страны" Лазановский с обнаженным торсом озадачил соблазнительным видео

Певец станцевал на камеру и похвастался своим телом.

Победитель вокального шоу "Голос страны-11" Сергей Лазановский озадачил фолловеров довольно откровенным видео.

Так, артист, который в проекте запомнился зрителям скромным юношей, опубликовал в своем Instagram ролик, где предстал с обнаженным торсом. Исполнитель с синей банданой на голове соблазнительно потанцевал под песню Måneskin — Beggin'. Сергей продемонстрировал подписчикам подкачанное итело и игриво приспустил шорты.

"Сколько прыщей насчитали на лице?" — написал исполнитель.

В ответ фанатки красавчика засыпали его комплиментами, отметив, что точно "не смотрели на лицо".

Думаю, на них никто не обратил внимания

Не смотрела на лицо

Прыщи? Какие прыщи?

Сочные губы

Красавчик

Напомним, в мае DOROFEEVA приехала в гости к победителю "Голоса страны-11" Лазановскому. Певица сдержала обещание и посетила Попельники вместе с мужем Дантесом.

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