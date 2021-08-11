Победитель "Голоса страны" Лазановский с обнаженным торсом озадачил соблазнительным видео

Певец станцевал на камеру и похвастался своим телом.
Победитель вокального шоу "Голос страны-11" Сергей Лазановский озадачил фолловеров довольно откровенным видео.
Так, артист, который в проекте запомнился зрителям скромным юношей, опубликовал в своем Instagram ролик, где предстал с обнаженным торсом. Исполнитель с синей банданой на голове соблазнительно потанцевал под песню Måneskin — Beggin'. Сергей продемонстрировал подписчикам подкачанное итело и игриво приспустил шорты.
"Сколько прыщей насчитали на лице?" — написал исполнитель.
В ответ фанатки красавчика засыпали его комплиментами, отметив, что точно "не смотрели на лицо".
- Думаю, на них никто не обратил внимания
- Не смотрела на лицо
- Прыщи? Какие прыщи?
- Сочные губы
- Красавчик
Напомним, в мае DOROFEEVA приехала в гости к победителю "Голоса страны-11" Лазановскому. Певица сдержала обещание и посетила Попельники вместе с мужем Дантесом.