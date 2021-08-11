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Победитель "Голоса страны" Лазановский с обнаженным торсом озадачил соблазнительным видео

Победитель "Голоса страны" Лазановский с обнаженным торсом озадачил соблазнительным видео

instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Певец станцевал на камеру и похвастался своим телом.

Победитель вокального шоу "Голос страны-11" Сергей Лазановский озадачил фолловеров довольно откровенным видео.

Так, артист, который в проекте запомнился зрителям скромным юношей, опубликовал в своем Instagram ролик, где предстал с обнаженным торсом. Исполнитель с синей банданой на голове соблазнительно потанцевал под песню Måneskin — Beggin'. Сергей продемонстрировал подписчикам подкачанное итело и игриво приспустил шорты.

"Сколько прыщей насчитали на лице?" — написал исполнитель.

В ответ фанатки красавчика засыпали его комплиментами, отметив, что точно "не смотрели на лицо".

  • Думаю, на них никто не обратил внимания
  • Не смотрела на лицо
  • Прыщи? Какие прыщи?
  • Сочные губы
  • Красавчик

Напомним, в мае DOROFEEVA приехала в гости к победителю "Голоса страны-11" Лазановскому. Певица сдержала обещание и посетила Попельники вместе с мужем Дантесом.

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