Победитель "Голосу країни-11" Лазановский бьет рекорды патриотическим хитом: "Файно луплять м@sкаля – ЗСУ"

Победитель "Голосу країни-11" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский создал трек "ЗСУ" в коллаборации с аккордеонистом-виртуозом DIRESH.

Объединиться вместе музыкантов вдохновил успех предыдущей совместной работы "Геть з України", которая приобрела популярность в соцсетях. В Facebook клип имеет уже более 3,5 млн просмотров, а в YouTube входит в топ-30 популярных видео на платформе в украинском сегменте с 1,5 млн просмотрами.

Сергей Лазановский и DIRESH

По словам Сергея Лазановского, новая работа "ЗСУ" продиктована временем, ведь после успеха "Геть з України" певец сотнями получал сообщения от военных и гражданских с благодарностью за мотивационное творчество и создание новых песен, которые поднимают настроение и дух наших бойцов.

"Прежде всего, словами в этой песне мы хотим поддержать всех наших защитников и защитниц, которые сейчас борются за нашу независимость и восстановление наших территорий. Хочется, чтобы они набирались сил не только физически, но и морально. А благодаря песне — это возможно сделать на расстоянии многих километров. Хотя не скрою тот факт, что все эти песни будут обязательно исполнены перед самими солдатами", — подчеркнул исполнитель.

Сергей Лазановский|RIDNYI уверен, что украинские артисты со своей стороны должны сделать от себя все зависимое, чтобы после победы Украины над захватчиками на свадьбах, дискотеках и других праздниках не звучало ни одной русскоязычной песни. И подчеркивает: "А ВСУ должны всегда оставаться в центре внимания, даже на личных празднованиях. Потому что это именно те люди, благодаря которым мы сможем почувствовать еще раз приятные моменты в своей жизни. А песня "ЗСУ" всегда будет об этом напоминать".

Все средства по прослушиванию песни "ЗСУ" на стриминговых платформах будут переданы на нужды Вооруженных Сил.

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