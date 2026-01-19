ТСН в социальных сетях

Гламур
670
1 мин

Победитель "Голосу країни-11" Лазановский показался в больнице и сообщил о перенесенной операции

Артист рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Сергей Лазановский

Победитель "Голосу країни-11", певец Сергей Лазановский заставил своих поклонников очень сильно волноваться за него.

Исполнитель оказался в больнице. Об этом артист сообщил в Instagram, опубликовав фотографии из больничной палаты. Более того, оказалось, Сергей Лазановский перенес операцию. В подробности певец вникать не стал. Вместо этого артист заверил, что хирургическое вмешательство было плановым.

"Меня еще тошнит немного от наркоза, поэтому не могу всем ответить, но всех обнимаю. Со мной все хорошо. Операция была плановая, надо было ее сделать в период, когда хоть немного выходной", - делится певец.

Сергей Лазановский / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Сергей Лазановский / © instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Сейчас Сергей Лазановский находится в больнице на реабилитации и восстанавливается после операции. Артиста поддерживают его друзья, которые прислали цветы, воздушные шарики и мягкую игрушку.

Напомним, недавно певец YAKTAK сообщил, что перенес операцию. Исполнитель также показался на костылях и рассказал о своем состоянии.

670
