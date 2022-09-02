Победитель "Голосу країни-11" Лазановский признался, сколько денег собрал для ВСУ

Эксклюзивно "Сніданок з 1+1" посетил победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский и аккордеонист DIRESH, которые представили зрителям совместную композицию "ЗСУ".

Дебютная дуэтная работа музыкантов "Геть з України" уже второй месяц находится в трендах YouTube. Поэтому они решили снова объединиться, чтобы создать песню, которая будет вдохновлять и мотивировать украинских военных.

Сергей признался, что познакомился с Diresh благодаря TikTok, где увидел, как музыкант играет на аккордеоне. И признается, что сразу появилось желание записать общую песню. Трек "ЗСУ" — это посвящение всем украинским защитникам и защитницам. Лазановский признается, что он не остается в стороне и все время помогает военным.

"Есть знакомые, которые находятся на передовой, воюют, имеем с ними тесную связь, помогаем, организовываем сборы на их нужды. Запросов много. И я всегда говорю, что у нас самые крутые защитники и тыл, люди действительно много помогают и за это им огромная благодарность. Песней "ЗСУ" мы решили нашим воинам поднять боевой дух, потому что они неоднократно писали: "Сергей, давай еще нам песен, потому что так легко уничтожать врага под них". Я говорю — без проблем", — поделился певец.

"ЗСУ": премьера песни от победителя "Голоса страны" Сергея Лазановского и аккордеониста Диреша

Все средства, собранные со стриминговых платформ на песни "ЗСУ", будут переданы на нужды военных. Помимо сборов певец дает много уличных концертов. По словам артиста, с начала полномасштабного вторжения ему удалось собрать около полумиллиона гривен для помощи защитникам.

В "Голосі країни-12", который из-за полномасштабного вторжения России стал на паузу, Сергей Лазановский был ведущим бэкстейджа. Говорит, что очень грустит по проекту и хочет, чтобы шоу вернулось и лично считает, что зрителям сейчас это необходимо.

Относительно яркого воспоминания из "Голосу країни", где певец был в команде DOROFEEVA, Сергей Лазановский, вспомнил, как исполнял песню "Люди" от группы "Бумбокс" в бассейне с водой.

Сергей Лазановский / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я помню, что тогда вода была очень холодной. И меня забирали в гримерную к костюмерам, грели ноги в горячей воде, приносили чай, сушили меня полностью с головы до ног. Это одно из самых сильных воспоминаний, но номер получился очень хорошим", — отметил Лазановский.

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ждут оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите каждый день проект с 07:00 до 10:00, а по выходным – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть шоу можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Читайте также: