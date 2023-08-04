Победитель "Голосу країни-11" Лазановский выпустил dance-версию хита "Очі"

Победитель "Голосу країни-11", певец Сергей Лазановский | RIDNYI удивил поклонников обновленной версией хита "Очі" в стиле sad dance music.

После успеха лирической оригинальной композиции, вошедшей в дебютный мини-альбом "Етюди", артист решил подарить своим фанатам танцевальную альтернативу с тем же выразительным месседжем.

Заинтересованность певца в электронной обработке его творчества нашла свое воплощение в сотрудничестве с диджейским сообществом The Faino, которое уже стало известно благодаря ремиксам на песне таких артистов, как KAZKA, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян и Jamala.

Процесс съемок лирик-видео проходил в городе Одесса. Лазановский поделился, что решение сделать экранизацию было спонтанным, ведь команда была в городе из-за детского конкурса. Оператора взяли с собой в последний момент и решили снять лирик-видео на местной бухте.

Напомним, несколько месяцев назад Сергей Лазановский перепел украинский романс, который годами считали российским. Артист подарил новую жизнь украинскому романсу "В саду осіннім айстри білі", который на протяжении многих лет ошибочно считали "русской народной песней".

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