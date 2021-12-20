Победитель "Голосу країни-11" Лазановский выпустил новогодний трек "Санта Нікко"

Артист был подопечным Нади Дорофеевой.

Победитель " Голосу країни-11 " Сергей Лазановский |RIDNYI выпустил новогодний трек "Санта Нікко". Трек стал доступен на музыкальных платформах именно в День Святого Николая, 19 декабря.

"Санта Нікко" – это манифест новогодних праздников. В нем все то, чего мы так ждем с приходом зимы: безмятежность, подарки, веселое настроение, праздничные гирлянды.

Сергей Лазановский

"Санта Нікко" – это моя первая новогодняя песня. Причин для нее две. Первая – хочу добавить слушателям праздничного настроения, создать предчувствие праздника и настоящего новогоднего чуда. Вторая – мы в Украине никак не забудем о Деде Морозе, который является олицетворением советского времени. Все равно на каком-нибудь праздновании он и появится. Santa Nikko – персонаж, который пришел, чтобы заменить советского Деда Мороза! Поговаривают, что он далекий родственник всем известного Святого Николая! Все возможно", – отметил исполнитель.

Певец уверен, что такого праздничного героя не хватает украинцам. Песня "Санта Нікко" активно распространяется в соцсети TikTok и становится вирусной. На нее уже сняли видео популярные блоггеры как Даша Евтух, Николай malchyn_27, Ledboy1, Лиля Снюсь и другие.

Сергей Лазановский

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