Победитель "Голосу країни" Лазановский и "Гринджолы" мощно спели песню УПА

Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский I RIDNYI и представители Украины на "Евровидении-2005" GREENJOLLY выпустили общую песню "Засинає чорний ліс", которая является олицетворением повстанческого движения украинского народа.

"Засинає чорний ліс" – малоизвестная песня УПА, которой уже больше 70 лет. Она рассказывает о партизанской борьбе украинского народа против советской системы, которая проходила и на территории Ивано-Франковщины, откуда родом Lazanovskyi I RIDNYI и GREENJOLLY. Именно село Посич, расположенное в нескольких километрах от Ивано-Франковска, стало эпицентром повстанческого движения, откуда и начинается так называемый Черный лес. Он ведет вплоть до Карпат, где и были тайники партизан УПА.

Сергей Лазановский и Роман Калин

Идейным вдохновителем создания этой песни стал Роман Калин (GREENJOLLY). Говорит, что он пел ее еще со старших классов и даже не знает, как песня с таким глубоким смыслом попала в репертуар концертов во дворе.

"Это были далекие 80-90 годы, мы во дворе часто с друзьями собирались и пели разные песни под гитару, среди которых была и "Засинає чорний ліс".. Не знаю, кто нам показал эту песню, откуда она взялась, но на этих собраниях мы всегда ее пели. Уже страна была на развалинах Советского Союза и таким образом мы выражали свой протест против действующей советской системы", — поделился лидер GREENJOLLY.

Определенным толчком к созданию нового, современного звучания этой песни, для Романа Калина стало российское полномасштабное вторжение, ведь впервые за 15 лет деятельности как саундпродюсер, у него было время на создание песни для себя.

"Идея создать новую, современную аранжировку на эту песню у меня появилась в первые дни полномасштабного вторжения. В эти дни никто не знал, что будет дальше, артисты, с которыми я работаю как саундпродюсер, временно поставили деятельность на "стоп", я перевез студию домой и понял, что наконец есть время сделать песню для себя. Ведь последние 15 лет я работаю как музыкальный продюсер других артистов, в том числе и с Lazanovskyi I RIDNYI, и за это время для себя как для творческой единицы GREENJOLLY я создал только одну песню – "Лети неначе птах", где были мои размышления относительно событий Революции Достоинства", — отметил Роман Калин.

Роман Калин

В свою очередь, Lazanovskyi I RIDNYI рассказал, что был в поиске нового творческого материала и обратился к своему саундпродюсеру с идеей дать новую жизнь другой песне, однако нашлись те, кто его опередил.

Сергей Лазановский

Съемка клипа на трек "Засинає чорний ліс" состоялась в тематическом месте — Черновицком областном музее народной архитектуры и быта, к которому непосредственно и ведет этот Черный лес.

О том, станет ли эта композиция возвращением GREENJOLLY на сцену, лидер группы комментирует: "Честно – я сомневаюсь в активизации музыкальной деятельности GREENJOLLY. Больше склоняюсь к мнению, что это разовая акция. Я утонул в студийной работе".

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