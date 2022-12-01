Победитель "Голосу країни" Лазановский показал своих родителей в рождественском клипе, снятом в Ивано-Франковске

Победитель "Голосу країни-11" в команде Нади Дорофеевой, певец Сергей Лазановский | RIDNYI выпустил новый атмосферный клип на песню "Додому на Різдво".

Этот трек артист посвятил всем украинцам, мечтающим оказаться в этот вечер вместе со своими родными и близкими.

Песня была написана Лазановским вместе с продюсером Ириной Батюк, а также фронтменом группы GREENJOLLY и саундпродюсером Романом Калином еще в 2021 году. Однако команда решила оставить трек на следующий праздник и в этом году из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины эта композиция приобрела еще более символический и глубокий смысл.

Сергей Лазановский с мамой

"Для меня Рождество – это исключительно семейный праздник, когда едешь домой к родным, чтобы провести эти праздничные дни вместе с ними. Однако в этом году, как бы это ни страшно звучало, большинство людей не смогут быть на этот праздник со своими родными. Эта страшная война забрала у десятки тысяч людей их уютные дома, а сотни детей потеряли родителей и больше не почувствуют семейного тепла, и сейчас песня "Додому на Різдво" получила вообще другие смыслы. мы победим и все снова смогут радостно праздновать Рождество, однако каждую секунду не забывая о тех, благодаря кому мы его празднуем", — прокомментировал работу Лазановский.

Клип на песню "Додому на Різдво" был отснят в Ивано-Франковске и отражает сегодняшние реалии. История рассказывает, как певец отправляется домой, а на его пути встречаются наши защитники и их семьи, переживающие свои жизненные истории.

В видео младшему актеру всего три месяца, его отец защищает нашу страну на фронте. Кроме того, Сергей Лазановский впервые снялся в клипе вместе со своими родителями.

Сергей Лазановский с родителями

"Это первая видеоработа, в которой я показал своих родителей. Для меня это очень знаково и важно. Съемки дались им нелегко, поскольку у них не было такого опыта. Однако родители согласились принять участие в клипе и мне было интересно наблюдать за тем, как они ведут себя на камеру", — подчеркнул певец.

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