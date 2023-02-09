Победитель "Голосу країни" Лазановский с молодой певицей спел о любви на расстоянии

Победитель "Голосу країни", певец Сергей Лазановский | RIDNYI в канун Дня всех влюбленных сделал поклонникам музыкальный подарок.

Артист в дуэте с начинающей певицей RODZYNKA записал лирическую композицию "Щастя бути удвох" и представил атмосферное видео к треку.

Как отметил Лазановский, эта композиция посвящена всем влюбленным, которые по разным причинам разделены километрами. По словам исполнителей, она найдет отклик в сердце каждого украинца, ведь миллионы семей и пар из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины находятся в разлуке.

Сергей Лазановский и RODZYNKA

"Мы живем в такое время, когда нужно ценить каждую минуту, час и прожитый день. "Щастя бути удвох" – это наше переосмысление ситуации, в которой оказались миллионы украинцев. Сколько женщин ждут своих мужчин с фронта, молятся о них и мечтают о том дне, когда смогут их увидеть. Сколько семей разделены сотнями и тысячами километров, однако они верят, что обязательно воссоединятся вновь. Скоро День всех влюбленных и мы хотели бы этой работой подарить капельку нежности и любви всем, кто в этот день не вместе", – отметила RODZYNKA.

В свою очередь Сергей Лазановский подчеркнул, что, несмотря на расстояние, сейчас каждый чувствует любовь более остро, чем это было раньше, в мирное время.

Сергей Лазановский

В новой видеоработе исполнители хотели показать жизнь двух влюбленных, которые, несмотря на разлуку километрами, сохраняют теплоту своих чувств. Одной из локаций клипа стала гостиница в горной местности, которая благодаря дизайну превратилась в настоящий современный зал ожидания вокзала. Кроме того, клип полон сцен, снятых одним кадром и интересным режиссерским замыслом.

Читайте также: