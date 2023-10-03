Победитель "Голосу країни" похвастался стальными мышцами и показал, как держит себя в форме

Победитель проекта "Голос країни-11" Сергей Лазановский похвастался перед подписчиками своей физической формой.

Исполнитель поделился на своей странице в Instagram стороз, в которых продемонстрировал свои тренировки. Вечером Сергей ходит делать физические упражнения на турнике во дворе, чтобы держать себя в форме.

"Это больно, но оно того стоит", — заметил артист.

Сергей Лазановский / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Результат тренировок удивляет и самого артиста. В последующих историях он пошутил, что это незнакомец делает фото в его зеркале.

"Вчера в дом зашел какой-то хлоп, сфоткался в зеркале и ушел... Сказать, что у меня был шок, ничего не сказать", — пошутил Сергей.

Сергей Лазановский / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

На фото в зеркале Лазановский позировал в нижнем и похвастался стальными мышцами и подтянутой фигурой. Певец в шутку отметил, что до сих пор не может поверить в то, что видит в своем отражении.

"Да, спокойно... Пока не могу привыкнуть, что это я", — признался певец.

Сергей Лазановский / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Кстати, недавно Сергей Лазановский представил новый трек и атмосферный клип к нему.

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