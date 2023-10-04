Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые показал, как обустроил квартиру, которую выиграл на шоу

Артист также признался, как заработал на ремонт своего жилья.
Победитель "Голос.Деіи" и "Голос країни", украинский певец Роман Сасанчин для программы ЖВЛ открыл дверь своей квартиры, которую выиграл на взрослом "Голосі".
Жилье артиста находится в пригороде Киева. Ремонт здесь Сасанчин еще не завершил, но спальню для жены и дочери исполнитель все-таки обустроил.
Денежные средства на ремонт Роман заработал не голосом, а трудом в интернет-магазине на складе. Победитель талант-шоу не боится привычной работы и уверяет, в случае чего всегда сможет прокормить семью, потому что с рождением дочери чувствует большую ответственность.
Кроме того, певец прокомментировал кризисные моменты в отношениях с женой Иванной. Поговаривали, что супруги даже хотели развестись:
"На самом деле очень сильно об этом раздули. Был там момент, что мы что-то там, как кот с собакой там погыркались. Иванка такая же по себе, что может что-то выложить в сторис, всем пожаловаться. Так оно в принципе и произошло", – объяснил Сасанчин.
Напомним, что ранее Роман Сасанчин ответил на вопросы поклонников, почему он не на фронте. Также исполнитель поделился, что планирует не только развивать карьеру, но и давать благотворительные концерты и сборы средств для помощи нашим защитникам.
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