Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые показал, как обустроил квартиру, которую выиграл на шоу

Артист также признался, как заработал на ремонт своего жилья.

Победитель "Голос.Деіи" и "Голос країни", украинский певец Роман Сасанчин для программы ЖВЛ открыл дверь своей квартиры, которую выиграл на взрослом "Голосі".

Жилье артиста находится в пригороде Киева. Ремонт здесь Сасанчин еще не завершил, но спальню для жены и дочери исполнитель все-таки обустроил.

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показал квартиру, которую выиграл на "Голосі країни"

Денежные средства на ремонт Роман заработал не голосом, а трудом в интернет-магазине на складе. Победитель талант-шоу не боится привычной работы и уверяет, в случае чего всегда сможет прокормить семью, потому что с рождением дочери чувствует большую ответственность.

Кроме того, певец прокомментировал кризисные моменты в отношениях с женой Иванной. Поговаривали, что супруги даже хотели развестись:

"На самом деле очень сильно об этом раздули. Был там момент, что мы что-то там, как кот с собакой там погыркались. Иванка такая же по себе, что может что-то выложить в сторис, всем пожаловаться. Так оно в принципе и произошло", – объяснил Сасанчин.

Напомним, что ранее Роман Сасанчин ответил на вопросы поклонников, почему он не на фронте. Также исполнитель поделился, что планирует не только развивать карьеру, но и давать благотворительные концерты и сборы средств для помощи нашим защитникам.

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