Победитель "Голосу країни" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша

Вскоре у пары родится первенец.

Победитель вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин, который вместе с невестой ждет малыша, рассекретил пол ребенка.

В программе ЖВЛ влюбленные поделились, что у них родится девочка. Исполнитель признался, что мечтал именно о дочке: "У нас будет лучшая дочь в мире".

19-летний Рома не скрывает, реакции мамы ждал с замиранием сердца. Но оказалось, волновался зря.

"Мама так обрадовалась, что это просто... Говорит: "Будет третья Ромашечка". Папа... Немного иная, правда, реакция была... "Ну что, молодец, сынок!" - говорит", — вспомнил певец.

Перспектива стать папой в 19 лет не испугала и самого Романа. Получив от врача документальное подтверждение беременности, пара решила, что надо получить еще один документ — о регистрации брака. Певец сделал предложение любимой и все-таки услышал заветное "да". Теперь пара ждет, когда их брак зарегистрируют. А пока на правах официальной беременной невесты Иванка сразу нарисовала для будущего папы перспективу на следующие 9 месяцев, сказав, чтобы он готовился к 9 месяцев ада. По словам Ромы, данные Иванкой обещания совсем не три года ждут.

"Я не знаю... Мне иногда хочется пойти где-то брать шнурок, мыло и... Вот недавно. Это такая истерика была, что я купил не тот йогурт, который надо. Там капец, что было", — поделился Рома.

instagram.com/sasanchyn_official

Но главная истерика в Ромы еще впереди — роды, на которые они планируют пойти вместе.

Роман поделился, что уже очень любит своих девочек и убеждает, что из-за них музыку бросать не собирается. Исполнитель уже даже успел собрать в Черткове собственный бойзбенд.

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Напомним, ранее ведущие ТСН Падалко и Гринчук признались, планируют ли еще детей. Маричка воспитывает троих детей, а Святослав — одну дочку.

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