Победитель "Голосу країни" удивил премьерой стильного клипа: "Бесконечно на повторе"

Победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский, который теперь выступает под псевдонимом RIDNYI, презентует новую видеоработу "Важно".

В новом треке экс-подопечный Нади Дорофеевой призывает помнить о самых дорогих – близких, любимых и родных. По словам певца, в водовороте обыденности мы часто забываем об элементарных вещах: позвонить близким сердцу людям и спросить как дела.

"Важно" по звучанию очень простая и легкая песня, и при этом еще и вайбовая. Ей присуще осеннее настроение последних теплых дней. Композицию написала моя музыкальная продюсерша Ирина Батюк и впервые услышав ее, я даже задумался, а не начать полноценный творческий путь в таком стиле. Трек "Важно" можно отнести к соул-звучанию или же формату живого бенда. Признаюсь, это единственный мой трек, который я бесконечно слушаю на повторе. Что касается смысла – мы решили, что не хватает в творчестве такой жизненной песни о обыденных ценностях. О них также важно говорить, ведь это фундамент нашей жизни, особенно сейчас – военной», — поделился Сергей.

Атмосферный клип был снят в Ивано-Франковске. В видеоработе певец вместе со своими музыкантами появился в стильных образах посреди сада.

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