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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Победитель "Х-Фактора" Александр Порядинский вступил в ряды ВСУ и показал фото со службы

Артист проходит базовую общевойсковую подготовку.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр Порядинский

Александр Порядинский

Победитель вокального талант-шоу «Х-Фактор», певец Александр Порядинский сообщил о вступлении в ряды ВСУ.

О своей мобилизации исполнитель объявил в Instagram. Артист поделился, что с недавних пор является военнослужащим. Сейчас у него нет возможности выпускать новые песни, давать выступления и проводить прямые эфиры.

Александр Порядинский проходит базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Певец уже показал первое фото со своей службы, где он изображен в военной форме и оружием в руках. Артист поблагодарил за поддержку и отметил, что надеется вскоре вернуться к творчеству.

Александр Порядинский

Александр Порядинский

«Не так давно я мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас прохожу БОВП, поэтому пока нет возможности радовать вас новыми песнями, выступлениями и эфирами. Благодарю каждого за поддержку, теплые слова и сообщения. Они действительно придают силы и мотивации. Надеюсь, совсем скоро снова встретимся здесь с музыкой и новыми творческими работами», — говорит артист.

Отметим, Александр Порядинский стал известен после участия в четвертом сезоне талант-шоу «Х-Фактор». На первом этапе проекта он исполнил песню «Не плач, тату» и получил четыре «да» от судей. Наконец музыкант феерически попал в финал и стал победителем.

Напомним, недавно певец Арсен Мирзоян признался, готов ли к мобилизации. Также артист раскрыл, сколько ежемесячно донатит на ВСУ.

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Дата публикации
Количество просмотров
773
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