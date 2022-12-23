Победитель "Холостячки-2" и экс-возлюбленный Златы Огневич Задворный показал фото с новой девушкой

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" и экс-возлюбленный Златы Огневич Андрей Задворный впервые после громкого разрыва с артисткой показался с новой девушкой.

Так, на странице в Instagram предприниматель запостил фотографию, на которой изображен со своей избранницей. Пара позирует спиной к камере и наслаждается закатом. Фотографию Андрей сопроводил только смайлом в виде сердца.

Андрей Задворный с новой девушкой / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Кто же пленил сердце Андрея, он решил пока не разглашать, оставив в тайне личность своей возлюбленной.

Как известно, в финале шоу "Холостячка-2", героиней которого была певица Злата Огневич, артистка выбирала между двумя мужчинами – Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным. В итоге, Огневич отдала предпочтение Задворному. Впрочем, через полтора месяца после окончания шоу мужчина бросил Злату.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Андрей заявил, что понял, что не имеет чувств к Злате, пришел к ней и прямо на пороге сказал о разрыве.

Андрей Задворный и Злата Огневич

Эту ситуацию Огневич переживала очень болезненно, и даже обращалась за помощью к специалистам, чтобы они помогли пережить эту боль. Певица делилась, что до конца Андрея еще не простила. Он даже не поинтересовался, как дела Златы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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