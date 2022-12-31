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Победитель "Холостячки-2" со Златой Огневич Задворный закрутил роман с 19-летней моделью из Черновцов

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Победитель "Холостячки-2" со Златой Огневич Задворный закрутил роман с 19-летней моделью из Черновцов

Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Юзеры вычислили, кто же пленил сердце экс-возлюбленного Златы Огневич.

Победитель реалити "Холостячка -2", экс-возлюбленный певицы Златы Огневич Андрей Задворный неделю назад обнародовал фото со своей новой девушкой.

Впрочем, предприниматель не показал ни ее лица, ни рассказал, или хотя бы намекнул, кто она. Но бдительные юзеры вычислили, с кем же, после разрыва с Огневич, стал встречаться Задворный.

Так, по Сети распространяются фото, на которых Андрей изображен вместе с 19-летней моделью Юлией Поляк родом из Черновицкой области, из города Сторожинец.

Вероятная девушка Андрея Задворного / © instagram.com/julia_poliak
Вероятная девушка Андрея Задворного / Фото: instagram.com/julia_poliak

Пара запечатлена во время нежного поцелуя. Впрочем, официально ни Андрей, ни Юлия свои отношения пока не подтвердили.

Андрей Задворный с новой девушкой / ©
Андрей Задворный с новой девушкой

Напомним, что предприниматель Андрей Задворный стал победителем романтического реалити "Холостячка-2", главной героиней которого была певица Злата Огневич. Но уже через 1,5 месяца пара разошлась. Как выяснилось, инициатором разрыва отношений стал Андрей. Он отметил, что перестал испытывать к Злате какие либо теплые чувства и не скучает по ней.

Огневич разрыв пережила очень болезненно и даже обращалась к специалистам, чтобы справиться с болью.

Неделю назад, впервые после публичного разрыва с Огневич, Андрей Задворный сообщил, что закрутил новый роман.

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Дата публикации
Просмотры
129
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